Guatemaltecos piden a Trump el regreso de sus padres a EE. UU. y se viralizan en redes sociales

Los hijos de trabajadores inmigrantes originarios de Guatemala, detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el viernes 30 de mayo en el estado de Florida, grabaron un video dirigido al presidente Donald Trump para pedirle que los ayude a resolver la situación de sus padres en Estados Unidos.

Durante la grabación publicada en las redes sociales de la familia Juárez, los cuatro hijos de los migrantes guatemaltecos, todos nacidos en el territorio estadounidense, aparecen frente a la cámara, mientras la hija mayor se dirige directamente al mandatario republicano y a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

"Presidente Trump y secretaria Noem, mi nombre es Beverly Juárez y esta es mi familia. Quizá ustedes no conozcan a mis padres porque sé que están ocupados, pero hoy les quiero pedir ayuda respecto a la deportación de mis papás. Ellos no son criminales y pagan sus impuestos, les ruego que me ayuden", agregó la hija mayor en TikTok.

"Anoche recibimos una llamada en la que nos dijeron que ellos estaban en la lista del siguiente vuelo de deportados. Mis papás tienen una empresa en Florida y, luego de sufrir un violento asalto, gestionaron una visa U que ya está aprobada por un juez. Por favor, ayúdenos", añadió Beverly, en un video que superó el millón de interacciones.

Hermanos guatemaltecos le piden ayuda a Trump

Los padres de Beverly, Esvin Juárez y Rosmeri López, ingresaron ilegalmente a Estados Unidos desde Guatemala como novios hace 23 años, en mayo del 2002. Luego se casaron, tuvieron cuatro hijos y se establecieron en la ciudad de Apopka, Florida, donde compraron una casa y fundaron una empresa que hoy le da empleo a 16 personas.

Sin embargo, a pesar de haber gestionado una visa de no migrante estadounidense —destinada a víctimas de crímenes específicos que han sufrido abuso físico o mental y que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos—, los guatemaltecos fueron deportados y separados de sus cuatro hijos, quienes aún permanecen en Florida.

"Tener aplicaciones de visa pendientes no impide la expulsión de los Estados Unidos", le respondió el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a los hijos de la pareja guatemalteca, por lo que ellos han optado por utilizar el poder de las redes sociales para intentar llegar hasta el presidente estadounidense Trump.

Su video en TikTok se viralizó rápidamente y actualmente supera los nueve millones de visualizaciones y más de un millón de interacciones, principalmente de personas que han intentado ayudar a los hermanos guatemaltecos al compartir la grabación. "Me avergüenzo de haber nacido en este país", aseguró una internauta en la plataforma.

En la actualidad, la visa U supuestamente le permite a las víctimas vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos y, después de tres años, pueden solicitar la residencia permanente, también conocida como “Green card”, que era justamente lo que la pareja guatemalteca estaba esperando, tras vivir dos décadas en el estado de Florida.

No obstante, a pesar de haber recibido la aprobación por parte de un juez de inmigración, los guatemaltecos fueron deportados por las autoridades estadounidenses. Por esa misma razón, los hijos de la pareja Juárez-López decidieron exponer públicamente el caso de sus padres, en espera de que los funcionarios puedan cambiar de opinión.