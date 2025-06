ICE arresta a todos los trabajadores de un restaurante texano, incluyendo a sus propietarios

Durante la noche del pasado miércoles 11 de junio, cientos de personas salieron a las calles en tres de las principales ciudades de Texas, con el objetivo de apoyar las protestas contra las redadas migratorias que el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha realizado en la ciudad de Los Ángeles, California.

En las ciudades texanas de Austin y Dallas, las manifestaciones se prolongaron hasta el anochecer y concluyeron en enfrentamientos con la policía local, después de que las autoridades estadounidenses calificaran las protestas como “asambleas ilícitas”, conforme a lo reportado por diversos medios locales en el Estado de la Estrella Solitaria.

Dentro de la capital de Texas, los manifestantes marcharon hacia la oficina local del Servicio de Inmigración y Aduanas, donde la policía y agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) intentaron dispersarlos con gas pimienta y balas de goma, por lo que varias personas fueron arrestadas en el lugar.

Por su parte, en la ciudad de Dallas, la policía comenzó a dispersar a todos los manifestantes alrededor de las 22 horas del miércoles 11 de junio y los oficiales también lanzaron gas pimienta contra quienes portaban pancartas con mensajes como: “Nadie es ilegal en USA” o “Fin a las políticas de deportación del presidente Donald Trump”.

Nuevos operativos migratorios en Texas

Según la cadena de televisión estadounidense Univisión, al igual que en mayo, cuando los operativos se centraron en sitios de construcción, en junio los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llegaron de sorpresa a varios restaurantes, carnicerías e incluso clubes de nudistas ubicados en Texas, cerca de la frontera con México.

“Los agentes migratorios llegaron repentinamente al local y entraron al restaurante sin pedirle permiso a nadie. Cuando intentamos hacer algo, ya era demasiado tarde porque los oficiales estaban dentro”, aseguró Sheila Gómez, hija de la dueña de un restaurante de comida mexicana llamado El Control, en la ciudad de Harlingen, Texas.

Conforme a lo relatado por Sheila, los agentes de ICE “arrestaron a todos los trabajadores del restaurante, incluidos los propietarios”, es decir, su madre y su padrastro, por lo que tomó la decisión de cerrar el local. No obstante, antes decidió regalar toda la comida que ya tenían preparada como una “forma de protesta” contra estas redadas.

“Se llevaron a mi mamá, a mi padrastro, a mis hermanos y a unas amigas que también trabajaban en el negocio familiar”, agregó Gómez, quien mencionó que los oficiales de ICE llegaron al lugar sin ninguna orden de allanamiento, tal y como había sucedido en otro negocio de comida latinoamericana ubicado en la ciudad de San Benito, Texas.

“Los agentes de ICE me dijeron que traían una orden de registro, pero no es cierto; no tenían ninguna orden ni venían por una persona en específico. A pesar de eso, los oficiales migratorios entraron al lugar y se llevaron a todos”, explicó Sheila, consternada por la situación que actualmente viven los restaurantes latinos en Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, y de acuerdo con Univisión, varios locales de comida ubicados en el sur de Texas han optado por cerrar indefinidamente, considerando que todos, o la mayoría de sus trabajadores, son migrantes indocumentados, por lo que acudir al trabajo se ha convertido en un riesgo cada vez más alto en el estado fronterizo.