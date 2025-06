¿Se puede perder la visa o la Green Card? Los riesgos para migrantes al participar en una protesta en EE. UU.

En medio de las protestas contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Los Ángeles, California, el presidente estadounidense Donald Trump tomó la decisión de enviar a la Guardia Nacional para contener a los manifestantes, por lo que se registraron decenas de arrestos.

La respuesta de los militares a las protestas en la ciudad angelina no solo ha despertado temores entre los inmigrantes indocumentados que quieren participar en estas manifestaciones, sino también entre los extranjeros que tienen la tarjeta de residencia permanente de Estados Unidos, conocida como Green Card, o algún tipo de visado.

Aunque las protestas pacíficas no son penalizadas en Estados Unidos y la Primera Enmienda estadounidense protege la libertad de expresión, de reunión y el derecho de petición al gobierno, existen límites a esos derechos y a esa garantía constitucional, por lo que la situación para los inmigrantes es “frágil y peligrosa”, según el medio CNN.

“Si una protesta se torna violenta, las probabilidades de arresto son mucho más altas”, agregó el canal de televisión estadounidense. Por lo tanto, para los inmigrantes indocumentados o para los extranjeros residentes, ser detenidos durante una “manifestación agresiva” podría afectar todos sus procesos legales en los Estados Unidos.

De acuerdo con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, quien fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense Univisión, la situación para los inmigrantes indocumentados y para los extranjeros residentes durante una manifestación es “compleja”, debido a que podría afectar el estatus migratorio de la persona.

“Si una manifestación escala a la violencia o si se presentan cargos federales, las consecuencias legales y migratorias pueden influir drásticamente en el estatus de cualquier individuo extranjero”, aseguró el abogado de inmigración, quien también mencionó que el derecho a una protesta pacífica sí puede ser ejercido por los indocumentados.

“El problema comienza cuando una protesta se vuelve no pacífica. Esto incluye acciones como quemar cosas y destruir propiedad pública o privada”, agregó Hernández, quien dijo que si los residentes son detenidos por crímenes como allanamiento de morada, dañar la propiedad o perturbar la paz, eso no los convertiría en deportables.

Sin embargo, durante las protestas, se podría interpretar que los residentes están bloqueando las acciones de los agentes federales, por lo que las autoridades norteamericanas podrían verlo como “una protección a un indiviuo con presencia ilegal en Estados Unidos”, lo cual se convierte en un problema mucho más grande con ICE.

