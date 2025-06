“Sentimos que nos cazan”: la sensación sobre las redadas de ICE en las comunidades de migrantes

En la ciudad de Liberty, Texas, al igual que en decenas de otras ciudades de los Estados Unidos, sus habitantes han comenzado a notar una presencia casi permanente de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Desde el lunes 20 de enero, cuando el mandatario republicano Donald Trump volvió al poder en la Casa Blanca, los oficiales migratorios han arrestado a cientos de miembros de diversas comunidades hispanas que se encuentran en territorio estadounidense. Las autoridades han efectuado numerosas redadas en la mañana, tarde y noche.

Ante esta situación, muchos inmigrantes han optado por quedarse encerrados en sus viviendas, por lo que, con el paso de los meses, algunas personas decidieron vender sus terrenos para mudarse a otro estado o para traspasar las escrituras a sus familiares estadounidenses, con el objetivo de no perder las casas en caso de ser deportados.

"A veces creemos que ya pasó el peligro, pero los agentes de ICE están escondidos todo el día y toda la noche. Nosotros sentimos que nos están cazando solo por tener cara de hispanos", confesó Alejandrina Morales, una inmigrante en situación irregular que fue entrevistada por la cadena de televisión estadounidense Univisión, en Texas.

Comunidades de inmigrantes ilegales

El gobernador de Texas, Greg Abbott, mencionó que el Estado de la Estrella Solitaria se ha vuelto un "imán para inmigrantes ilegales", por lo que muchas zonas se han convertido en áreas plagadas de crimen desde hace más de una década, y las detenciones de ICE se han vuelto necesarias para restaurar la paz en diversas ciudades texanas.

Sin embargo, las detenciones de inmigrantes en las ciudades con grandes comunidades hispanas han causado un desbalance económico en sus habitantes, de acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo: "La gente no va a trabajar por miedo y ahora no tienen dinero para pagar sus deudas", agregó el medio norteamericano.

"Hay quienes no salen ni a hacer la compra. La alegría del futuro se acabó, ese sueño ya no existe. Ya no se duerme, no se vive en paz, no se celebran los cumpleaños. La gente se apagó. Todo se está viniendo para abajo, ya no hay negocios y los niños, ahora de vacaciones, no pueden ni salir a jugar a la calle", añadió un inmigrante anónimo.

Según la organización CRECEN, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo comunitario en los Estados Unidos, las comunidades hispanas se han vuelto bastante vulnerables a los operativos de ICE, principalmente porque ahora son una zona asediada por los agentes migratorios, quienes constantemente visitan casi todos los negocios del sector.

"Con el apoyo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, los agentes de ICE se han estacionado en las entradas y salidas de las comunidades migrantes para hacer paradas de tránsito que terminan en detenciones, sobre todo a los vehículos que parecen relacionados con la construcción", aseguró la vocera de la organización CRECEN.

Asimismo, el organismo que vela por el desarrollo comunitario estadounidense indicó que, desde principios de junio, en la nación norteamericana se ha comenzado a cuestionar los operativos de ICE, en los que los agentes llegan enmascarados, debido a que presuntamente no se identifican ni presentan órdenes judiciales de detención.