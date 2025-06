Fiscalía descubre quién dejó el mensaje afuera del salón en donde asesinaron a Valeria Márquez

El pasado martes 13 de mayo, la creadora de contenido mexicana de 23 años, Valeria Márquez, fue asesinada en su salón de belleza ubicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, en la que tenía 669 mil seguidores, quienes aún están consternados por el acontecimiento.

A casi un mes exacto del asesinato, las autoridades mexicanas consideran que la influencer fue abatida por un sicario que logró ingresar a la estética haciéndose pasar por repartidor de comida, considerando que, antes de recibir los disparos, el asesino le preguntó a la modelo si ella era Valeria, lo que sugiere que no la conocía personalmente.

Sin embargo, dado que los últimos minutos de Márquez quedaron grabados en video y fueron transmitidos en vivo, en las redes sociales han surgido decenas de teorías conspirativas con relación con el suceso, principalmente porque, minutos antes de la tragedia, Valeria le expresó a sus seguidores en TikTok sus preocupaciones e inquietudes.

La mayoría de las hipótesis se enfocan en dos personas como principales sospechosos: primero, en Vivian de la Torre, una de las amigas más cercanas de la víctima; y también, en la expareja de Valeria, un hombre cuya identidad aún se desconoce, pero que la influencer había denunciado semanas antes de morir por presuntas amenazas.

El mensaje afuera de la estética: "PERDÓN"

Durante la tarde del pasado lunes 19 de mayo, las autoridades en Zapopan, Jalisco, se percataron de que, afuera de la estética en la que asesinaron a Valeria Márquez, Blossom The Beauty Lounge, se encontraba un ramo de rosas, en el que se observaba un mensaje que únicamente decía “PERDÓN”, escrito con letras mayúsculas.

En su momento, los investigadores del caso desconocían quién podía haber dejado la nota y el arreglo floral, debido a que, desde el asesinato de la influencer, la estética de la mexicana había sido visitada por decenas de sus seguidores en redes sociales, quienes también optaron por dejar rosas u otros detalles en la puerta del salón de belleza.

A pesar de que en las plataformas digitales surgió la teoría de que las rosas y el mensaje fueron entregados por Vivian de la Torre, quien presuntamente le pidió a Valeria que permaneciera más tiempo en su estética porque le había enviado un repartidor a la estética para entregarle “un regalo", las autoridades ya desmintieron esa hipótesis.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, anunció públicamente que el organismo estatal ya tiene conocimiento del nombre de la persona que mandó ese ramo de rosas y ese mensaje de perdón al salón de belleza, pero explicó que aún no ha sido identificada, debido a que no había cámaras de seguridad en la florería de Zapopan.

“Nos mencionaron el nombre de una persona que no ha sido identificada, ya que en el lugar donde se compraron las flores no había cámaras de seguridad. Parece que acudió al establecimiento, pero no hay ninguna grabación”, agregó Salvador González, quien aseguró estar convencido de que ese individuo fue quien dejó el arreglo floral.

De los Santos también mencionó que ya se sabe de dónde provienen las flores y que, al parecer, la persona que las envió acudió personalmente a la florería. Por ello, las autoridades confiscaron el misterioso ramo para analizar las huellas dactilares y determinar si tenía alguna relación con el crimen de la tiktoker.