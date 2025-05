El mensaje con el que la tiktoker Valeria Márquez acusó a su expareja antes de ser asesinada a balazos

Hasta el momento, el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez sigue siendo una incógnita, ya que, a pesar de que las autoridades cuentan con la grabación en la que se observa cómo le disparan a la modelo en su propia estética, ubicada en la ciudad de Zapopan, Jalisco, se desconoce la identidad del agresor y el motivo del crimen.

La investigación sobre la muerte de la creadora de contenido continúa en curso. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco ha llegado a una conclusión preliminar sobre el responsable: “Estamos seguros de que se trata de un sicario. Alguien le pagó al hombre para que le disparara a Valeria”, aseguró Denis Rodríguez, vocero de la institución.

“Recordemos que, antes de matarla, el agresor preguntó por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía. Con ello podría deducirse que es una persona a sueldo. El hombre que perpetró el crimen no tiene ninguna relación con ella”, explicó Rodríguez, quien indicó que ya se tiene un nuevo sospechoso como posible autor intelectual.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Zapopan, Jalisco, el principal sospechoso de haber ordenado el asesinato de la influencer es su expareja, debido a que, semanas antes de ser atacada en su salón de belleza, Valeria Márquez lo había denunciado públicamente a través de redes sociales por "amenazas y agresiones físicas".

Denuncia de Valeria Márquez a su expareja

Durante las primeras horas de la investigación, algunos medios de comunicación en México señalaron a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R”, como el supuesto exnovio de Valeria y el principal sospechoso del crimen, debido a que ese hombre es identificado como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

No obstante, la Fiscalía del Estado de Jalisco posteriormente negó de forma oficial dichas acusaciones, al aclarar que el nombre de Ricardo Ruiz Velasco no aparecía en ninguno de los testimonios recabados hasta ese momento y, por tanto, no figuraba en la carpeta de investigación. Sin embargo, esta declaración generó más incertidumbre.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reconoció durante la tarde de este viernes 16 de mayo que el organismo aún no ha logrado identificar a la expareja a la que Valeria aludió en sus redes sociales. “Estamos investigando y trabajando arduamente, ya que nada ha sido confirmado. No podemos descartar ningún detalle”, añadió.

González se refirió específicamente a una publicación que la influencer mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram, semanas antes de ser asesinada, en la que mostró a sus más de 377 mil seguidores una serie de moretones en el cuerpo, y aseguró que habían sido provocados por su expareja, con quien vivía en el estado de Jalisco.

“Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona (su expareja). Hasta si me tengo que salir de la ciudad”, agregó Valeria Márquez a través de sus redes sociales oficiales, donde también compartió imágenes de su cuerpo con aparentes lesiones ocasionadas por presuntos golpes de su exnovio.

Ante esta situación, algunos medios locales en Jalisco sostienen la teoría de que Ricardo Ruiz habría mantenido una relación sentimental con Valeria durante varios meses. No obstante, el supuesto líder del cártel se habría molestado por los regalos que la influencer recibía de parte de sus seguidores, “lo cual podría haber detonado su furia”.