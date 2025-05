¿Valeria Márquez lo presentía? Sus últimas palabras antes de ser asesinada durante transmisión en directo

Los últimos minutos de vida de la influencer mexicana de 23 años, Valeria Márquez, quedaron grabados en video y fueron transmitidos en vivo durante una transmisión en la plataforma TikTok, ya que la joven, nacida en la ciudad de Zapopán, Jalisco, usualmente dedicaba una o dos horas de su día a conversar con sus seguidores virtuales.

Minutos antes de convertirse en la víctima de un asesinato a sangre fría, Valeria Márquez pronunció en esa transmisión las que se convertirían en sus últimas palabras, sin saber que esas declaraciones resultarían importantes para la investigación que actualmente realiza la Fiscalía del Estado, conforme al “protocolo de feminicidio en México”.

Durante la transmisión, la tiktoker leyó el mensaje de una de sus amigas más cercanas, Vivian de la Torre, en el que esta le pedía que permaneciera más tiempo en el interior de su estética, debido a que le había enviado a un repartidor para entregarle un regalo muy costoso: “Dile que sea muy rápido porque me tengo que ir”, agregó.

Ante esta situación, una de las trabajadoras del local le comentó a Márquez que, durante la mañana del martes 13 de mayo, “un hombre pasó por la tienda y nos anticipó que le iba a traer tres regalos muy costosos”, por lo que la influencer comenzó a preguntar qué más había dicho ese misterioso individuo que se había presentado en el lugar.

Las últimas palabras de Valeria Márquez

“Ya me quedé intrigada de quién podría haber venido. Estoy muy confundida. Después voy a revisar las cámaras de seguridad para poder verle la cara, pero, según me dicen aquí las chicas, no se ve muy bien su rostro”, comentó Valeria Márquez durante la transmisión en TikTok, mientras conversaba con algunos de sus 238 mil seguidores.

“Supuestamente el hombre dijo que iba a volver en una hora para dejar mis regalos, pero ya pasaron dos horas y media desde que se apareció. Él ya debería estar aquí. Quizás era un fanático, eso puede ser, pero me genera duda saber por qué no dejó los obsequios en el local”, agregó la influencer mexicana, visiblemente consternada.

Lea más: Guatemalteco de 15 años es golpeado por dos estudiantes estadounidenses en un bus escolar

Después de conversar unos momentos con sus seguidores en TikTok, Valeria se volteó para hablarle a una de sus empleadas y le dijo: “Tú tendrías que haberle dicho a ese hombre que dejara los regalos en la estética, porque si no, le ibas a partir su cara”, añadió Márquez entre risas, antes de volver a especular sobre la identidad del individuo.

“Tal vez quería conocerme, eso podría ser, pero las chicas dicen que él traía una mascarilla y parecía un repartidor de comida. Aunque, por lo que me están mencionando, también podría ser un escolta”, argumentó la tiktoker, muy preocupada de que pudiera tratarse de un profesional especializado en la seguridad, ya sea pública o privada.

Por último, unos minutos antes de la tragedia, Valeria expresó en voz alta una inquietante sospecha: “A lo mejor me iban a matar. No tiene sentido eso del regalo muy costoso, seguramente me iban a levantar. Ya me quedé preocupada”, dijo la influencer mexicana, mientras sus seguidores le pedían que no se preocupara más de la cuenta.

Sin embargo, todo terminó cuando la nacida en la ciudad de Zapopán les dijo a sus trabajadoras: “Ahí viene”, refiriéndose a la persona que, segundos después, se convertiría en su homicida. El hombre ingresó al salón y le disparó tres veces, lo que para algunos podría relacionarse simbólicamente con los supuestos tres obsequios.