Amiga de Valeria Márquez, la tiktoker asesinada en vivo, responde a las acusaciones en Instagram

El pasado martes 13 de mayo, en la ciudad mexicana de Zapopán, Jalisco, se registró el asesinato de la influencer Valeria Márquez mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de TikTok, en la que tenía más de 229 mil seguidores, quienes actualmente se encuentran consternados por el misterio que rodea este hecho.

Se especula que la tiktoker mexicana fue asesinada por un sicario que logró acercarse a ella al hacerse pasar por un repartidor de comida, ya que, antes de recibir los disparos en el pecho y en el rostro, se observa que Márquez conversa tranquilamente con el hombre durante la transmisión, unos segundos antes de morir a manos de él.

Ante esta situación, los seguidores de Valeria comenzaron a señalar a una de sus amigas más cercanas, la influencer mexicana Vivian de la Torre, de ser la autora intelectual del crimen, por lo que empezó a recibir cientos de acusaciones en redes sociales, donde muchas personas la señalan de haber contratado al sicario para eliminar a su amiga.

Dadas las circunstancias, Vivian decidió pronunciarse al respecto y escribió un mensaje en su perfil de Instagram, en el que menciona lo siguiente: “Por el respeto a la memoria de mi Vale bella, les pido respeto al delicado tema. Tanto yo, como la otra niña empleada de Valeria, jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento”.

Vivian de la Torre responde a las acusaciones

“Me quedo con todo lo bonito y todos los detallitos que te di, ya que sé que te alegraban siempre los días. Te amaré hasta mi último día y siempre me harás falta. No solo me quitaron a mi mejor amiga, sino a una hermana y mi apoyo más grande. Descansa, mi Vale bonita”, aseguró la influencer, antes de profundizar sobre esos “detallitos”.

“Yo siempre le enviaba detalles cuando ella estaba o no en alguna transmisión en vivo desde TikTok, así que le pido a todos que dejen de hablar con base en el morbo y a querer estar comparando gente”, agregó Vivian a través de sus redes sociales, donde también explicó que a Valeria “siempre le llegaban obsequios” en su lugar de trabajo.

“Era normal para Vale, y para las chicas que trabajaban con ella, recibir los regalos que sus seguidores le mandaban a lo largo del día. Para mí, Valeria era como una hermana y jamás haría nada para lastimarla”, añadió De la Torre, quien también explicó que la mujer que aparece al final de la transmisión era una empleada de Márquez en el local.

“Estoy segura de que ella finalizó la transmisión en TikTok para no mostrarla en un momento tan crudo como el que se dio en ese instante. Hay que tener un poco más de empatía ante la lamentable situación, que ya es muy difícil sobrellevar”, concluyó Vivian, antes de tomar la decisión de desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado en la ciudad mexicana de Zapopán, Jalisco, informó que actualmente está realizando los trabajos de investigación conforme al “protocolo de feminicidio en México”, con el objetivo de esclarecer la situación en torno a la muerte de la influencer de 23 años, quien fue asesinada frente a sus seguidores.

Las autoridades mexicanas indicaron que el hecho delictivo se registró alrededor de las 6.30 horas del martes 13 de mayo, en el interior de la estética de Valeria. Además, en relación con el cuerpo de Márquez, la Fiscalía detalló que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, ubicado en el Instituto Jalisciense de Ciencias.