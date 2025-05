Habla la familia de Valeria Márquez: Así quedó el salón en donde la influencer fue asesinada a tiros

El pasado martes 13 de mayo, la creadora de contenido mexicana Valeria Márquez fue asesinada a tiros en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la ciudad de Zapopán, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, la cual captó el momento preciso de su muerte.

Como modelo e influencer, Valeria llegó a tener más de 355 mil seguidores en las redes sociales, por lo que solía dedicar una o dos horas al día exclusivamente a sus fanáticos. En ese contexto, las transmisiones en vivo se convirtieron en un espacio donde Márquez tenía la oportunidad de interactuar con las personas que la seguían.

Generalmente, cuando comenzaba a transmitir en TikTok, la tiktoker mexicana de 23 años le informaba a sus seguidores en qué parte de Jalisco se encontraba, con el propósito de que las personas se acercaran para conversar unos minutos o para que sus fanáticos le enviaran diversos regalos y detalles, como dulces, peluches o postres.

Sin embargo, unos minutos antes de ser asesinada por un presunto sicario, Valeria Márquez expresó abiertamente su preocupación por la llegada de un supuesto repartidor de comida, quien había llegado horas antes al salón para entregarle “tres regalos muy costosos”. Posteriormente, el mismo sujeto apareció y le disparó tres veces.

Así quedó el salón en donde Valeria Márquez fue asesinada

El salón de belleza de Valeria Márquez, ubicado en la ciudad de Zapopán, Jalisco —Blossom The Beauty Lounge—, se convirtió en el escenario de su homicidio. Todo quedó grabado por ella misma, debido a que se encontraba en plena transmisión en TikTok cuando el presunto repartidor llegó al local y le propinó tres disparos antes de huir.

Minutos antes de ser asesinada, la influencer mexicana de 23 años estaba conversando con sus seguidores, a quienes les agradecía por todos los obsequios recibidos ese día, incluyendo un peluche con forma de cerdo y una bebida refrescante de pitaya, la cual aún permanece en la escena del crimen, según las fotografías del establecimiento.

La Fiscalía del Estado de Jalisco publicó una serie de imágenes del interior de la estética en Zapopán. En una de ellas se observa la bebida de pitaya sobre el mostrador en el que se encontraba Valeria Márquez al momento de recibir los tres disparos, ya que, según el vocero federal, “todo sigue ahí como parte de la evidencia de este nuevo caso”.

Afuera del salón de belleza ahora se encuentra un cartel que dice: “Asegurado. Carpeta de investigación 30945-2025. Feminicidios de Fiscalía del Estado de Jalisco”. Tomando en consideración que las sillas giratorias y las brochas sobre la mesa de acrílico, que ahora presentan rastros de sangre, se han convertido en pruebas necesarias.

El interior del salón de belleza de Valeria Márquez. (Foto Prensa Libre: Fiscalía de Jalisco)

La familia de Valeria Márquez habla por primera vez

Tras lo ocurrido en el salón de belleza, el periódico mexicano Milenio logró entrevistar al abuelo de Valeria, quien, al momento de ser abordado por los periodistas, “se veía confundido y triste, como si no entendiera bien lo que había sucedido”, debido a que, según sus propias declaraciones, nadie le había informado sobre la muerte de su nieta.

“Nadie me había dicho nada, hasta ahora me entero porque ustedes me lo están diciendo, yo no sabía nada”, agregó el señor de 80 años, quien, tratando de contener las lágrimas, comenzó a pedir justicia por su nieta Valeria Vásquez. Posteriormente, el hombre presuntamente se negó a continuar respondiendo preguntas y se alejó del lugar.