Puestos de tacos y carnitas en L. A. son despachados por hijos de indocumentados, por temor a ser capturados por ICE

A medida de que aumentan las redadas migratorias en la ciudad de Los Ángeles, California, por parte de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cientos de personas en situación irregular temen salir de sus hogares, por lo que decenas de negocios en Estados Unidos se han visto afectados.

Ante esta situación, algunos hijos estadounidenses de inmigrantes indocumentados han tomado la decisión de salir a trabajar en los negocios de sus padres, principalmente para poder ayudar a sus familias en un momento sumamente complicado, considerando que el presidente Donald Trump planea más deportaciones masivas.

En el condado angelino de Commerce, diversos ciudadanos estadounidenses se han colocado en la parrilla para poder cortar la carne en lugar de sus padres, quienes son vendedores ambulantes en California. "Por cómo está la situación actualmente, ellos ya no pueden salir", aseguró Iván Andrade, quien ahora atiende el puesto de su papá.

"Desde hace unos días, me puse a trabajar en el puesto de mi padre, para que, si los agentes de ICE vienen, se den cuenta de que el lugar está siendo atendido por un ciudadano de Estados Unidos", agregó Iván, quien, junto a su hermano Ervin Andrade, también estadounidense, se ha puesto a trabajar doble para dar la cara por sus papás.

Estadounidenses buscan proteger a sus padres de las redadas

"Mis padres se quedaron escondidos en la casa para que ICE no los encuentre. Ellos prácticamente ya no pueden salir a trabajar tranquilos porque tienen miedo de que, en cualquier momento, los capturen y los deporten", aseguró Ervin Andrade, a quien no le molesta ayudar a sus papás en uno de los momentos más difíciles de toda su vida.

El papá de Iván y Ervin, quien fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, pero optó por no revelar su identidad, le indicó al medio norteamericano que se siente muy orgulloso de sus hijos. "Si Dios quiere, esta situación se va a componer y nosotros vamos a salir nuevamente a trabajar", agregó el padre.

"Me alegra mucho poder ver a mis hijos trabajar en mi puesto de carnitas", añadió el inmigrante indocumentado, quien presuntamente lleva más de 25 años viviendo en el estado de California, desde que salió de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y posteriormente ingresó de manera ilegal a Estados Unidos con su esposa, en mayo del 2000.

Sin embargo, los hermanos Andrade no son los únicos ciudadanos estadounidenses que han tomado la decisión de ayudar a sus padres al asumir las riendas de un puesto ambulante en California, ya que los cuatro hermanos Cuco, hijos de inmigrantes originarios de Tijuana, también comenzaron a trabajar en una taquería de Los Ángeles.

"En todo el estado de California, los dueños de negocios les han dado permiso a los inmigrantes indocumentados para ausentarse en estos días complicados. Está todo muy feo porque usualmente vemos decenas de puestos ambulantes, pero ahora está vacío; muchos perdieron sus trabajos", afirmó Analí Montaño, una comensal en Los Ángeles.

"Los inmigrantes usualmente llegan a Estados Unidos a trabajar. Eso es lo que ICE no entiende: se están llevando a las personas más trabajadoras del estado", agregó Iván Andrade, quien aseguró que en el condado angelino de Commerce ha iniciado una gran campaña para que varios establecimientos permanezcan cerrados en solidaridad.