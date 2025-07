Balacera en una discoteca de Chicago deja al menos cuatro muertos y 15 heridos

Durante la noche del pasado miércoles 2 de julio, cuatro personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un tiroteo masivo que ocurrió en una de las discotecas más conocidas de Chicago, Illinois, la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos, únicamente por detrás de las ciudades de Nueva York y Los Ángeles.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense ABC News, los cuatro fallecidos son dos hombres y dos mujeres. La mayoría de las víctimas tienen entre 20 y 30 años, mientras que tres de los 15 heridos fueron hospitalizados y se encuentran en estado crítico tras haber intentado escapar de la discoteca cuando comenzó el ataque.

Según fuentes de la Policía de Chicago citadas por las autoridades locales, el suceso ocurrió en el vecindario de River North, conocido por su animada vida nocturna.

Todo habría comenzado cuando un vehículo se detuvo cerca de una discoteca y al menos un hombre armado abrió fuego contra una multitud que estaba ingresando a un club nocturno.

Ante esta situación, el sitio web Gun Violence Archive (Archivo de Violencia Armada, en español) indicó que, desde el pasado miércoles 1 de enero, en los Estados Unidos han fallecido 7 mil 401 personas en incidentes con armas de fuego y 13 mil 288 han resultado gravemente heridas en los 195 tiroteos masivos registrados en todo el país.

Las autoridades de Chicago anunciaron públicamente que proporcionarían reportes adicionales a medida que estuvieran disponibles. Sin embargo, el oficial Julio García, de la Policía local, declaró a los medios de comunicación que el tiroteo ocurrió en un club donde se había organizado una gran fiesta de lanzamiento para un rapero del sector.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Urgencias en el vecindario de River North, Chris King, reveló a los medios locales que “varias personas heridas estaban siendo evaluadas en el centro médico”, aunque no pudo proporcionar el número total de heridos trasladados al hospital ni su estado actual, por confidencialidad del recinto.

"Alguien abrió fuego contra una multitud que estaba entrando al club nocturno y el vehículo se alejó inmediatamente. No había nadie detenido", agregó el agente Julio García, de la policía de Chicago, quien también indicó que al menos trece mujeres y cinco hombres, con edades entre 21 y 32 años, fueron baleados en dicha discoteca.

Asimismo, el pastor de Chicago, Donovan Price, quien responde a las comunidades y a las personas en crisis, mencionó que al momento de llegar al lugar era un caos absoluto: “Cuando llegué, todo era un desastre, desde gente gritando hasta sangre en las calles. Yo vi a las personas tiradas en la entrada de ese establecimiento”, agregó.

"Lo peor que he visto fue a las personas queriendo encontrar a sus seres queridos, encontrar quién estaba vivo, encontrar dónde estaban sus teléfonos porque los dejaron caer en el caos. Luego intenté ayudar a las personas que estaban esperando y llorando afuera de los hospitales", añadió el pastor Price a los reporteros locales de Chicago.

Hasta el momento, ningún sospechoso ha sido detenido y las investigaciones continúan abiertas para identificar a los responsables, considerando que estos incidentes no solo dejan un saldo moral, sino que generan traumas, ya que cada balacera profundiza el miedo social y la percepción de inseguridad, especialmente en grandes ciudades.

