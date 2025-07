ICE arresta a Julio César Chávez Jr, acusado de ser un “inmigrante ilegal” afiliado al cartel de Sinaloa

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la agencia del gobierno federal responsable de la seguridad pública del país, anunció que el pasado miércoles 2 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó al boxeador mexicano y "delincuente inmigrante ilegal", Julio César Chávez Jr.

"Actualmente, Chávez se encuentra en trámite de deportación expedita de Estados Unidos, debido a que este afiliado al cartel de Sinaloa tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos", agregó ICE a través de todas sus redes sociales.

"Bajo la presidencia de Donald Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier grupo afiliado a un cartel en Estados Unidos es: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada", añadió el Departamento de Seguridad Nacional.

En la misma publicación, ICE compartió una fotografía en blanco y negro del boxeador mexicano de 39 años que fue campeón mundial de peso medio en 2011 y 2012, la cual presuntamente fue tomada dos días después de haber peleado con el luchador estadounidense Jake Paul en la ciudad de Anaheim, California, el pasado 28 de junio.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, el deportista enfrenta una orden de detención activa en México, además de estar señalado por presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa, una organización criminal que se dedica al narcotráfico y que fue designada como "terrorista" por el presidente Donald Trump.

Asimismo, el periódico estadounidense Seattle Post señaló que Julio César Chávez Jr. ingresó ilegalmente a los Estados Unidos con una visa de turista B2 (visa para ciudadanos extranjeros que desean ingresar al país con fines de turismo, vacaciones o visitas familiares) en marzo del 2024, la cual tenía validez hasta septiembre del 2023.

Por su parte, el reporte de ICE sostiene que el boxeador tiene conexiones con el cartel de Sinaloa y está siendo investigado por su implicación en delitos como delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, junto con su esposa, Frida Chávez, quien en 2008 fue la pareja sentimental de Édgar Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Joaquín Guzmán Loera, más conocido por su apodo “El Chapo”, es un narcotraficante mexicano que se desempeñó como cabecilla del cartel de Sinaloa hasta su extradición a EE. UU. en el 2018. Ante esta situación, los reportes preliminares indican que Chávez mantuvo relación con su exsuegro debido a la existencia de su nieta, Frida Guzmán.

Tras la detención, ICE confirmó que se está gestionando la deportación acelerada de Julio César a México, donde enfrenta investigaciones judiciales por los cargos que pesan en su contra. Además, como parte del proceso, el boxeador quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses mientras se realizan los trámites correspondientes.

Dadas las circunstancias, el caso del atleta mexicano ha desatado la polémica tanto en el ámbito deportivo como en el político. Sin embargo, a pesar de las acusaciones públicas, los representantes legales de Chávez Jr. aún no han emitido declaraciones al respecto, ni sobre su deportación, ni sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

On July 2, ICE arrested Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr.



He is now being processed for expedited removal from the United States. This Sinaloa Cartel affiliate has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and… pic.twitter.com/c4QeRVpCEr