Partido América: Musk promete fundar un nuevo partido político si se aprueba la ley fiscal de Trump

Durante la noche del pasado martes 1 de julio, el Senado de los Estados Unidos aprobó la nueva ley fiscal del presidente estadounidense Donald Trump, la cual inyectará miles de millones de dólares al megaproyecto antimigratorio del Partido Republicano, que planea continuar con las deportaciones masivas en todo el país norteamericano.

Ante esta situación, la Cámara de Representantes volvió a recibir la ley fiscal del presidente, y los 435 congresistas fueron convocados por el Gobierno federal este miércoles 2 de julio para iniciar la reconsideración del proyecto y programar la votación final que, de ser aprobada, será enviada a la Casa Blanca para la firma de Trump.

Por su parte, el magnate sudafricano Elon Musk anunció a través de sus redes sociales oficales que, si se aprueba el nuevo proyecto de ley de “gasto insano”, el Partido América se formará al día siguiente: “Nuestro país necesita una alternativa al unipartidismo demócrata-republicano para que la gente realmente tenga una voz”, agregó.

Esto se debe a que el hombre más rico del mundo se ha convertido en el principal opositor al proyecto de ley presupuestaria promovido por el mandatario, y por ello decidió intensificar su enfrentamiento con el Partido Republicano, lo que representa un giro radical en su relación con el presidente estadounidense y lo que representa.

De acuerdo con Elon Musk, el Partido Republicano y el Partido Demócrata —los dos únicos partidos que han ejercido el poder en los Estados Unidos desde que Andrew Johnson fue el presidente con el Partido de la Unión Nacional en 1875— no representan a la población estadounidense, por lo que planea fundar un tercer gran partido.

En las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2024, el Partido Republicano, encabezado por Donald Trump, consiguió 77 millones de votos, mientras que el Partido Demócrata, liderado por Kamala Harris, sumó 75 millones de sufragios. Por su parte, el Partido Libertario y el Partido Verde alcanzaron únicamente 2 millones entre ambos.

Dadas las circunstancias, según el canal de televisión CNN, el nuevo Partido América, que planea fundar Musk, se presentaría como un contraste tanto del liberalismo y progresismo modernos de los democratas como del conservadurismo de los republicanos, por lo que entre sus promesas podría figurar una gran reducción de impuestos.

La postura del Partido América probablemente sería una mezcla de ambos partidos, considerando que Musk se identificó como demócrata por más de una década y posteriormente empezó a alinearse con los republicanos en el 2022, cuando comenzó a realizar "cuantiosas donaciones públicas", según el periódico The New York Times.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Elon Musk amenaza en redes sociales con lanzar un nuevo partido político en los Estados Unidos, debido a que el pasado lunes 2 de junio, poco después de dejar su cargo como asesor del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), publicó una encuesta en la plataforma de X.

“¿Es hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos que realmente represente al 80% del centro? Vox populi, vox Dei”, concluyó el magnate sudafricano, aludiendo a un proverbio latino del año 1143, utilizado para indicar que la opinión popular refleja la voluntad divina o que las creencias colectivas se imponen por su fuerza.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.