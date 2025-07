Más de 200 marines llegan a Florida para brindar apoyo a las redadas migratorias del ICE

La noche del jueves 3 de julio, el Comando Norte de Estados Unidos —uno de los once mandos combatientes unificados del Departamento de Defensa— anunció que más de 200 marines fueron enviados a Florida para brindar apoyo administrativo y logístico al Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Infantes de Marina con base en Carolina del Norte están siendo trasladados a Florida para reforzar la misión de control migratorio del ICE en Estados Unidos, mediante apoyo logístico y administrativo en los puntos que determine el Departamento de Defensa", aseguró el Comando Norte a través de un comunicado en las redes sociales.

“Estos marines son la primera ola de apoyo del Comando Norte para esta misión. Además, los otros puntos de despliegue incluirán Luisiana y Texas, donde los miembros del servicio realizarán tareas dentro de las instalaciones, exclusivamente en funciones administrativas y logísticas”, informó ICE en sus respectivas plataformas digitales.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos aseguró que los marines tienen "expresamente prohibido" el contacto directo con inmigrantes bajo la custodia del ICE, así como cualquier participación en la cadena de custodia; a diferencia de las fuerzas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, California.

El pasado miércoles 2 de julio, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se refirió al apoyo administrativo y logístico del Departamento al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y autorizó la movilización de hasta 700 marines en apoyo del ICE en Florida, Luisiana y Texas, para colaborar en redadas migratorias.

"Estos miembros del servicio, provenientes de todos los comandos de la nación, brindarán apoyo logístico y realizarán funciones administrativas y de oficina asociadas con el procesamiento de los extranjeros ilegales en los centros de detención del ICE, pero no participarán directamente en actividades de aplicación de la ley", afirmó Hegseth.

“Este apoyo proporciona recursos clave para respaldar la misión del ICE, al liberar al personal encargado de hacer cumplir la ley para que se concentre en sus tareas operativas. Es importante recordar que el Departamento de Defensa sigue muy comprometido con alcanzar el 100% del control operativo de las fronteras”, agregó Pete.

Por útimo, el secretario aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa trabajarán juntos para convertirse en la agencia federal líder en este esfuerzo crítico en contra de los migrantes indocumentados y para mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de la población en Estados Unidos.

Por otro lado, a inicios de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó un nuevo centro de detención de inmigrantes indocumentados en Florida, conocido como “El Alcatraz de los caimanes”. El recinto tiene capacidad para más de mil personas, que estarán rodeadas por esta especie de reptil, considerada agresiva.

Dadas las circunstancias, la movilización de las tropas refleja la respuesta del mandatario republicano a las protestas contra las redadas del ICE, llevadas a cabo en las principales ciudades del país. Por lo cual, se espera que en los próximos días aumenten las capturas de inmigrantes indocumentados en todo el territorio estadounidense.

