Padre migrante de tres marines es golpeado y detenido por los agentes enmascarados del ICE

El domingo 22 de junio, un inmigrante indocumentado que trabajaba como jardinero fue golpeado contra el piso por agentes enmascarados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes no se identificaron al momento del arresto en la ciudad de Santa Ana, California.

Varios agentes con los rostros cubiertos derribaron a Narciso Barranco al suelo, donde le rociaron gas pimienta, lo golpearon y le dislocaron un hombro. Por esta razón, los operativos del ICE han dejado una oleada de temor y confusión entre la comunidad hispana, que se queja del uso de tácticas violentas por parte de los agentes federales.

El video del arresto del jardinero se viralizó en las redes sociales y alimentó las críticas por el aparente uso excesivo de la fuerza para detener al migrante de 48 años, padre de tres ciudadanos estadounidenses que han servido en el Ejército de Estados Unidos, dos de los cuales actualmente se encuentran en servicio en el Cuerpo de Marines.

"No creo que fuera justo, no creo que fuera equitativo. No estoy seguro de que necesiten a cuatro tipos de más de 200 libras para sujetar a uno de 150 libras", afirmó Alejandro Barranco, el hijo del inmigrante detenido por los agentes migratorios que no mostraron su placa y se negaron a dar su nombre durante los operativos del ICE.

Las imágenes del arresto causaron tanto revuelo que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia del gobierno estadounidense encargada de supervisar las operaciones del ICE, aseguró mediante un comunicado que los agentes reaccionaron con fuerza porque se defendían del jardinero mexicano.

"Los oficiales se estaban defendiendo del individuo que tenía en sus manos una podadora con la que estaba trabajando", agregó el departamento ejecutivo del gobierno federal. Sin embargo, diversos testigos le dijeron al periódico estadounidense Los Angeles Times que el jardinero se había asustado al verse rodeado por los agentes del ICE.

"El hombre (Narciso Barranco) se asustó al ver que estaba rodeado por los hombres enmascarados del ICE. Por eso salió corriendo con la herramienta en las manos y no intentó en ningún momento golpear a los agentes", declaró un testigo al medio norteamericano, el cual criticó el uso excesivo de la fuerza en los arrestos de inmigrantes.

"Todos vimos al jardinero ser golpeado contra el piso por agentes enmascarados y sin identificación. Debería existir una ley que exija a los oficiales migratorios mostrar su placa y dar su nombre en los operativos del ICE, debido a que actualmente no podemos denunciarlos porque desconocemos su identidad", añadió otra testigo del suceso.

"Mi padre es un hombre trabajador sin antecedentes penales. Pero, a pesar de haberle dedicado más de 30 años de su vida a este país, para el gobierno del presidente Donald Trump, él solo es un indocumentado", indicó Emanuel Barranco, hijo del detenido, quien reveló que Narciso se encuentra en el centro de detención de Los Ángeles.

"Yo vi a mi papá con la camisa rota y se quejó conmigo de un intenso dolor en el hombro. Creo que fue detenido por su aspecto; los agentes no le dijeron ni le preguntaron nada. Únicamente comenzaron a perseguirlo por la calle, y él corrió porque se asustó. No sabía quién lo estaba persiguiendo", concluyó Luis Barranco, el menor de sus hijos.

This is Narciso Barranco.



He is the father of 3 boys.



All of which served as United States Marines with 2 being current active Marines. pic.twitter.com/Y65HK7DR8p