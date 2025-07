Nayib Bukele revela los nombres de los tripulantes de la avioneta con cocaína interceptada en Tecomán, México

Durante la tarde del pasado jueves 10 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intentó dar por terminada la controversia con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, quien niega que una avioneta con media tonelada de cocaína, incautada en la ciudad mexicana de Tecomán, Colima, hubiera llegado desde el país centroamericano.

A través de las redes sociales, el presidente de El Salvador le exigió al Gobierno mexicano "una rectificación inmediata", debido a que, según Bukele, la aeronave con cocaína ingresó a Costa Rica el pasado 3 de julio y continuó su vuelo por el océano Pacífico, sin sobrevolar en ningún momento alguna parte del territorio salvadoreño.

Sin embargo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, indicó que la nave fue ubicada por las autoridades mexicanas en espacio aéreo salvadoreño: "La avioneta fue detectada a las 19 horas del pasado jueves 3 de julio, volando a 200 kilómetros al sur de San Salvador", agregó el funcionario mexicano.

Ante esta situación, Sheinbaum aseguró que "no hay que hacer un tema político de esto", debido a que el secretario Harfuch ya aclaró el asunto. No obstante, Bukele dijo que debe quedar "absolutamente claro que no existe el más mínimo indicio" de que esa aeronave haya partido de El Salvador, ni de que algún salvadoreño esté vinculado.

Los tripulantes de la aeronave en Tecomán, Colima

Dadas las circunstancias, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dio a conocer los nombres de los tres ocupantes de la aeronave incautada en la ciudad mexicana de Tecomán, Colima, la cual transportaba media tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en aproximadamente US$5 millones 210 mil (Q40 millones), según medios locales.

“El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora”, aseguró el mandatario centroamericano, quien aclaró que los tres tripulantes detenidos son ciudadanos mexicanos, por lo que rechazó cualquier implicación de su país en el caso de la aeronave decomisada el pasado miércoles 9 de julio.

"Ningún medio de comunicación mexicano ni fuente oficial ha divulgado los nombres ni las nacionalidades de los tripulantes. Por lo tanto, no permitiremos que intenten involucrarnos en las operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen", afirmó el salvadoreño, quien publicó en sus redes sociales la información de los detenidos.

De acuerdo con Bukele, los tres capturados en México son ciudadanos mexicanos:

Leonardo Alonso Parra Pérez (piloto) – Originario de Guasave, Sinaloa

(piloto) – Originario de Guasave, Sinaloa José Adán Jalavera Ceballos (copiloto) – Originario de Juárez, Chihuahua

(copiloto) – Originario de Juárez, Chihuahua Felipe Villa Gutiérrez – Originario de Morelia, Michoacán

Tras los señalamientos de Bukele, el secretario mexicano Omar García Harfuch rectificó la información: “En efecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que están siendo procesados por diversos delitos”, aunque no mencionó si los capturados tienen vínculos con alguna organización criminal de El Salvador o de América Latina.

Asimismo, el presidente salvadoreño compartió en redes sociales el registro oficial del recorrido de la avioneta, debido a que, según su versión, el pasado jueves 3 de julio el Gobierno de Costa Rica detectó una "traza sospechosa" al noroeste de su territorio y activó una alerta regional a través de APAN, la red centroamericana de seguridad aérea.