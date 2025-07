¿Por qué el presidente Donald Trump se quedó con el trofeo original del Mundial de Clubes?

El lunes 14 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le reveló a los medios internacionales que se quedó con el trofeo original del Mundial de Clubes del 2025, y que por ahora lo tiene exhibido en el Despacho Oval de la Casa Blanca, la residencia oficial y lugar de trabajo del mandatario republicano.

De acuerdo con las declaraciones del magnate neoyorquino, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, le preguntó al inicio del campeonato mundial si podía quedarse con el trofeo original hasta la final del torneo, por lo que el estadounidense decidió mantenerlo en su oficina durante un mes.

Sin embargo, el pasado domingo 13 de julio, el mundo del futbol observó al presidente de Estados Unidos entregarle el trofeo al defensor británico Reece James, capitán del Chelsea inglés, el equipo que derrotó 3-0 al París Saint-Germain de Francia en la gran final disputada en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Ante esta situación, la revelación de Donald Trump tomó por sorpresa a los seguidores del campeonato, debido a que el club ganador usualmente se queda con el trofeo original por unos meses, hasta que la FIFA le entrega una réplica para que el conjunto pueda colocarla en sus vitrinas o museos y sea visitada por los fanáticos del equipo.

Tras ser consultado por la situación, el presidente estadounidense mencionó que, unos días antes de la gran final del campeonato, le preguntó a Infantino cuándo recogería el trofeo que se encontraba en la Casa Blanca, a lo que este le respondió que "la FIFA nunca lo iba a recoger", por lo que se interpretó como un regalo para el mandatario.

“Me dijeron que podía quedármelo para siempre en la Oficina Oval de la Casa Blanca porque estaban haciendo uno nuevo. Y, de hecho, el trofeo de la final era el más moderno. Así que fue bastante emocionante. Pero sí, ahora mismo el original está en mi despacho”, reveló Trump, luego de ser consultado al respecto.

Por su parte, el centrocampista británico del Chelsea, Cole Palmer, quien anotó dos de los tres goles en la gran final, mencionó al término de la celebración que la presencia de Donald Trump en el festejo de su equipo lo tomó por sorpresa, ya que el presidente estadounidense también recibió una medalla de campeón por parte de Infantino.

“Sabía que (Donald Trump) iba a estar aquí con nosotros, pero no sabía que iba a estar en el podio cuando levantamos el trofeo, así que en ese momento estaba un poco confundido e incómodo. Me habían dicho que solo iba a entregar el trofeo y salía del escenario. Pensé que se iba a ir, pero él quería quedarse”, aseguró el inglés de 24 años.

Asimismo, el presidente Donald Trump también bromeó con que podría redactar una nueva orden ejecutiva para que los estadounidenses se refieran al futbol como “football”, en lugar de “soccer”, tomando en consideración que en EE. UU. es el único país donde se hace esta distinción, para que no se confunda con el futbol americano.

“Todos lo llaman football, pero supongo que solo nosotros lo llamamos soccer. ¿Y si hacemos una orden ejecutiva para que solo podamos llamarlo football? Creo que podríamos hacer eso, creo que yo podría hacerlo”, expresó el mandatario republicano, en referencia al nombre de este deporte en prácticamente el resto de las naciones.

President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump joined FIFA President Gianni Infantino at MetLife Stadium for the @FIFACWC Final! 🇺🇸⚽️ pic.twitter.com/FBW2zMqwxN