“Me negaron la visa por mi nacionalidad”, latina relata su caso con la embajada de Estados Unidos

El pasado martes 8 de julio, la influencer latinoamericana Victoria Caldera, quien tiene más de 74 mil seguidores en TikTok, relató a través de sus redes sociales que le negaron la visa de Estados Unidos debido a su nacionalidad. “Espero que mi experiencia le sirva a todos mis hermanos latinoamericanos”, agregó la tiktoker en su video.

De acuerdo con Caldera, ella llegó a la embajada estadounidense, ubicada en la ciudad mexicana de Monterrey, Nuevo León, dos horas antes de su cita, para poder formarse en la fila y entrar sin ninguna dificultad. “Primero te obligan a hacer cola afuera del lugar y después hay otra superlarga adentro”, añadió Victoria en su publicación.

Posteriormente, la creadora de contenido llegó a una ventanilla, donde mostró su pasaporte y el Formulario DS-160, que debe llenarse y presentarse en línea antes de la cita en la embajada. Luego fue trasladada a otro sector, donde un oficial consular la entrevistaría para evaluar si su perfil cumplía con los requisitos para obtener la visa.

“Luego de tres horas de fila, la cónsul me hizo las preguntas y, de repente, se levantó para hablar con otros oficiales. Al regresar, la funcionaria me dijo que yo sí calificaba para la visa estadounidense, pero que no me la podían otorgar debido a mi nacionalidad”, aseguró Victoria Caldera, quien relató su experiencia a sus miles de seguidores.

Restricciones parciales en EE. UU. a ciudadanos extranjeros

El pasado sábado 14 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le prohibió la entrada al país a ciudadanos de 12 países, con el argumento, según dijo, de “poder proteger a la población estadounidense de los terroristas extranjeros”, cuyo supuesto objetivo sería perjudicar al gobierno actual del mandatario republicano.

Sin embargo, además de la prohibición a esa docena de países, el magnate neoyorquino también le restringió parcialmente la entrada a los ciudadanos de otras siete naciones: Venezuela, Cuba, Burundi, Laos, Sierra, Togo y Turkmenistán, quienes tienen vetado el acceso a la residencia, el turismo, las visas comerciales y las conferencias.

Lea más: ¿Por qué Estados Unidos lanzará miles de millones de moscas desde aviones sobre Texas?

Ante esta situación, y debido a que la influencer Victoria Caldera es de nacionalidad venezolana, la cónsul estadounidense le comentó que actualmente hay un régimen en contra de los venezolanos, y que por esa razón la embajada no pudo aprobar su visa. “Yo sí calificaba, así que una vez se levante este dictamen, volveré a intentarlo”, dijo.

“Me negaron la visa por ser de Venezuela, a pesar de llevar más de ocho años viviendo en México y de ser una candidata con muchos atributos favorables. Me siento un poco desanimada, pero como tengo la posibilidad de nacionalizarme mexicana, creo que lo haré. Se lo recomiendo a todos mis hermanos venezolanos”, explicó la tiktoker.

Dadas las circunstancias, la organización Amnistía Internacional, un movimiento global que promueve y defiende los derechos humanos a escala internacional, condenó las medidas que entraron en vigor el pasado martes 1 de julio, al catalogarlas como “discriminatorias, racistas y crueles” contra todos los ciudadanos de estas 19 naciones.

No obstante, en ambos casos, tanto para la prohibición como para la restricción, se pueden llegar a contemplar excepciones si Pam Bondi, la Fiscal general de los Estados Unidos, o Marco Rubio, el Secretario de Estado del país, "estiman que el viaje de algún extranjero puede beneficiar los intereses nacionales del Gobierno estadounidense".