Alligator Alcatraz: migrantes sin antecedentes, incluidos guatemaltecos, retenidos por ICE

A través de una investigación conjunta realizada por los periódicos estadounidenses The Miami Herald y Tampa Bay Times, se detectó que cientos de migrantes indocumentados sin cargos criminales en EE. UU. están detenidos en Alligator Alcatraz, un centro de detención que presuntamente se caracteriza por albergar a "psicópatas", según han expresado funcionarios.

De acuerdo con los registros obtenidos por los medios estadounidenses, el nuevo centro de detención migratoria ubicado al oeste de Miami, Florida, ha sido catalogado por políticos norteamericanos como la prisión a la que son enviados todos los “viciosos y trastornados” antes de ser deportados a sus respectivos países de origen.

Sin embargo, mezclados entre los inmigrantes acusados y condenados por delitos violentos, hay más de 250 detenidos que figuran en la lista del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y únicamente tienen alguna violación migratoria, pero sin condenas penales o cargos pendientes en Estados Unidos.

La investigación indica que los datos se basan en una lista de más de 700 inmigrantes indocumentados que actualmente están arrestados bajo tiendas de campaña y en celdas de alambre, en el centro de detención temporal ubicado en los Everglades, una reserva de humedales de un millón de acres en el extremo sur del estado de Florida.

De los más de 700 migrantes detenidos en “Alligator Alcatraz”, solamente un tercio tiene condenas penales, con cargos que van desde intento de asesinato hasta reingreso ilegal e infracciones de tránsito. Asimismo, algunos detenidos solo tienen cargos pendientes y los registros de ICE no revelan la naturaleza de los supuestos delitos.

"Las autoridades no han examinado de forma independiente el caso de cada individuo. Los datos sugieren que decenas de inmigrantes sin antecedentes penales han sido objeto de la red federal encargada de capturar y deportar a las personas que viven ilegalmente en EE. UU", aseguró el diario Tampa Bay Times en su investigación del caso.

Por su parte, The Miami Herald indicó que casi la mitad de los indocumentados bajo custodia de ICE estaban detenidos por violaciones migratorias y no tenían cargos penales. Además, las encuestas de la Universidad de Syracuse demuestran que la población apoya la deportación de criminales, pero no el arresto de todos los migrantes.

“Los representantes del Congreso estadounidense, principalmente los de Florida, le han pedido a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sea más compasiva en sus esfuerzos por detener y deportar a los migrantes indocumentados con problemas de estatus”, añadió la universidad privada en Siracusa, Nueva York.

“Ese lugar supuestamente es para los peores criminales de los Estados Unidos, pero mi tío, Denis Alcides Solís Morales, llegó aquí legalmente en el 2023 bajo un programa de libertad condicional humanitaria y tiene un caso de asilo pendiente”, agregó Walter Jara, un nicaragüense entrevistado por el canal de televisión, Univisión.

Jara asegura que su tío, de 56 años, fue llevado a “Alligator Alcatraz” luego de ser capturado por ICE mientras esperaba un autobús en una parada de tránsito en el condado de Palm Beach, Florida. “Denis no tiene violaciones de inmigración y tampoco tiene condenas o cargos penales pendientes con las autoridades del país”, concluyó Walter.

