Medios de EE. UU. aseguran que al menos el 50% de los detenidos en Alligator Alcatraz son de Guatemala y México

Mediante una investigación conjunta de los periódicos estadounidenses The Miami Herald y Tampa Bay Times, se dio a conocer que casi el 50% de los inmigrantes indocumentados que actualmente se encuentran detenidos en “Alligator Alcatraz”, el polémico centro de detención ubicado en Florida, provienen de Guatemala y México.

El informe se basó en registros oficiales a los que accedieron los diarios de Estados Unidos, por lo que se confirmó que la mayoría de los más de 700 inmigrantes indocumentados recluidos en la instalación ubicada en el Parque Nacional de los Everglades, una reserva de humedales en el sur de Florida, son de origen latinoamericano.

En total, de acuerdo con la investigación de los medios estadounidenses, casi el 90% de los detenidos provienen de diversas naciones de América Latina, principalmente Centroamérica, aunque por el momento se tiene registro de inmigrantes indocumentados procedentes de 40 países distintos de todo el mundo, desde Asia hasta África.

Conforme a lo expuesto, la nacionalidad más frecuente es la guatemalteca, con un 23%; le sigue de cerca la mexicana, con un 22%, mientras que la cubana ocupa el 12%. Asimismo, hay de Honduras (10%), República Dominicana (6%), Colombia (5%), Venezuela (4%), El Salvador (3%) y Haití (2%), lo que suma un total del 87% de los detenidos.

Además de las ciudadanías previamente mencionadas, migrantes de Brasil, Jamaica, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay completan el listado de América Latina, aunque también hay inmigrantes indocumentados provenientes de otros 24 países del mundo, principalmente de África y Asia, como Sudán del Sur, Yemen y Laos.

A su vez, el informe de Tampa Bay Times y The Miami Herald reveló que 250 de los migrantes indocumentados detenidos en “Alligator Alcatraz” no cuentan con antecedentes de delitos violentos; únicamente enfrentan violaciones migratorias, ya que, aunque no se especifican los cargos, se especula que podrían tratarse de reingresos ilegales.

Dadas las circunstancias, el nuevo centro de detención migratoria en Florida ha sido objeto de diversas críticas por parte de políticos demócratas, líderes religiosos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes han denunciado públicamente que los migrantes se encuentran en jaulas, soportando temperaturas extremas.

“Los detenidos se enfrentan a una humedad agobiante, carecen de agua potable y únicamente ingieren alimentos en estado de descomposición. Este centro de detención representa una solución corrosiva e inapropiada que atenta contra la dignidad humana”, aseguró la Arquidiócesis de Miami, una jurisdicción de la Iglesia católica en EE. UU.

A pesar de las críticas, la administración del presidente Donald Trump anunció la construcción de cinco nuevos megacentros de detención en el territorio estadounidense, inspirados en el modelo de Florida, debido a que el complejo está diseñado para albergar a detenidos en un área remota, rodeada de humedales infestados de caimanes.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó que ya se iniciaron conversaciones con diversos gobiernos locales para replicar la infraestructura de “Alligator Alcatraz”. Sin embargo, aunque no se mencionaron los estados que albergarán los centros, se especula que podrían ser Luisiana y Delaware.

