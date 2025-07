“Los demócratas están resentidos”, Nayib Bukele celebra las ganancias de El Salvador con Bitcoin

Durante la noche del pasado jueves 10 de julio, la Oficina Nacional de Bitcoin del Gobierno salvadoreño anunció a través de sus redes sociales que las reservas de bitcoin de El Salvador superaron los US$700 millones, en medio de una escalada de los precios de la referida criptomoneda, con lo que alcanzó un valor inédito de US$118 mil.

De acuerdo con los datos del sitio oficial de esa oficina, la reserva estratégica de bitcoin de El Salvador alcanzó este viernes 11 de julio un nuevo máximo histórico en su valoración en dólares, al superar los US$738 millones, tomando en consideración que la nación centroamericana aún mantiene las 6 mil 233.18 criptomonedas desde hace años.

Por su parte, conforme a lo expuesto por los datos de la empresa global de información financiera y noticias Bloomberg, bitcoin se situó en US$118 mil a las 23.14 horas del pasado jueves 10 de julio, al subir más de 2 % y marcar un nuevo máximo histórico, después de superar el anterior, cuando la criptomoneda se situó en US$113 mil 500.

Ante esta situación, el bitcoin superó por primera vez la barrera de los US$114 mil, en un momento en el que han vuelto a dispararse las tensiones comerciales, principalmente en los Estados Unidos, por lo que el dólar estadounidense sigue depreciándose cada vez más, a pesar de los múltiples intentos del presidente Donald Trump.

En septiembre del 2021, hace casi cuatro años, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, por lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele, quien actualmente celebra la gran escalada de la criptomoneda.

A pesar que más del 80 % de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, el Gobierno salvadoreño de Bukele impulsó exenciones de impuestos para inversionistas de este activo digital. Sin embargo, tras alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se retiró la calidad de moneda de curso legal del bitcoin .

Dadas las circunstancias, la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, limitó el papel del Estado en el uso y la circulación de la criptomoneda. No obstante, Bukele siguió comprando bitcoins, a pesar de que el Fondo puso como condición del acuerdo que no se utilicen fondos estatales en la compra.

Frente a este panorama, el partido de oposición en El Salvador, la Alianza Republicana Nacionalista, advirtió que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaría “en peligro” por la compra de bitcoins por parte del mandatario salvadoreño, quien ha adquirido aproximadamente 258 unidades desde el inicio del acuerdo con el FMI.

Por esa razón, luego de que los demócratas presentaron una propuesta de ley en el Senado de los Estados Unidos para poder indagar si existe corrupción, lavado de dinero, evasión de sanciones o violaciones de derechos humanos relacionadas con el presidente Nayib Bukele y su uso oficial de bitcoins, el mandatario les respondió en X.

“Jajaja, los demócratas están resentidos”, aseguró Bukele al responder a un mensaje en el que se propone que el Departamento del Tesoro de EE. UU. elabore un informe detallado sobre las cantidades de dinero invertidas en bitcoins por el gobierno de El Salvador, con el objetivo de imponer sanciones personales al presidente salvadoreño.

HAHAHAHAHAHAHA the Dems are just salty… https://t.co/O6CLtZuV46