Vuelo se ve obligado a regresar por pasajero que malinterpretó un mensaje y activó la alarma

El jueves 3 de julio, alrededor de las 14.28 horas, un pasajero de American Airlines que husmeó el teléfono celular de la persona sentada a su lado obligó al vuelo a regresar a la ciudad de San Juan, Puerto Rico, luego de informar sobre un posible problema de seguridad por un mensaje de texto que había visto.

La prensa estadounidense USA Today informó que un pasajero vio que su vecino había recibido un mensaje de texto que decía “QEPD” (Que en paz descanse) y lo malinterpretó como una amenaza directa a su vuelo, según le comentó a la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública de Puerto Rico al aterrizar en la ciudad de San Juan.

“El vuelo 1847 de American Airlines cubría la ruta entre San Juan, Puerto Rico, y la ciudad de Dallas, Texas, pero tuvo que regresar a la capital puertorriqueña poco después de haber despegado”, indicó el medio local, que posteriormente recibió la confirmación de la aerolínea sobre el insólito incidente que se llevó a cabo el pasado 3 de julio.

Horas después, American Airlines indicó que el avión recibió autorización para despegar nuevamente, luego de que la amenaza fue considerada no creíble. “El vuelo aterrizó y las autoridades inspeccionaron el avión antes de partir. La seguridad es nuestra prioridad y pedimos disculpas a nuestros clientes”, indicó la aerolínea en un comunicado.

“En general, es una buena idea que los viajeros hablen si tienen dudas sobre la seguridad”, aseguró la Oficina de Explosivos y Seguridad Pública de Puerto Rico, al considerar que, aunque el mensaje de texto fue malinterpretado por este individuo en específico, es muy importante que los pasajeros estén atentos a su entorno al abordar un avión.

"Los pasajeros entrometidos han sido capaces de informar, en más de una ocasión, sobre una amenaza de bomba. Además, esto demuestró que las azafatas y el resto de la cabina iniciaron los protocolos de seguridad de emergencia correctamente y están listos para cualquier amenaza", agregaron las autoridades en el aeropuerto de San Juan.

Lea más: Inmigrante latino de 75 años fallece bajo la custodia del ICE en un centro de detención

Dadas las circunstancias, las autoridades puertorriqueñas interrogaron al pasajero que recibió el mensaje de texto durante el vuelo. Este explicó que un familiar había fallecido el día anterior, motivo por el cual viajaba a Dallas, Texas. Pese a ello, American Airlines no respondió a la solicitud de comentarios de los medios de comunicación.

La Oficina de Explosivos y Seguridad Pública del territorio estadounidense posteriormente confirmó que no existía una amenaza real, por lo que el vuelo pudo salir de nuevo desde Puerto Rico y aterrizar en Texas, donde los 193 pasajeros llegaron a su destino final, pese al insólito retraso y al inconveniente ocasionado por uno de los viajeros.

It’s National Aviation Maintenance Technician Day, a day to recognize the skilled hands and sharp minds behind every American takeoff and landing: Our more than 10,000 expert maintenance technicians. Thank you for your expertise and unflappable commitment to safety.#AATeam… pic.twitter.com/Wdicmt3agm