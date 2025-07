Incendio en residencia para ancianos deja al menos nueve muertos y decenas de heridos

El domingo 13 de julio, al menos nueve personas murieron y una decena resultó gravemente herida luego del incendio que se registró en una reconocida residencia para ancianos en la ciudad de Fall River, Massachusetts, de acuerdo con la información compartida por las autoridades de los Estados Unidos.

El jefe de Bomberos del condado de Bristol, Jeffrey Bacon, le confirmó este lunes 14 de julio a los medios locales la cifra de fallecidos y también anunció que más de 30 personas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos, donde ocho de ellas se encontraban en estado crítico debido a las quemaduras de segundo y tercer grado.

“Algunos residentes fallecieron en el edificio y otros después de ser trasladados”, declaró Bacon a los medios, quien también le indicó a la cadena de televisión estadounidense CNN que cinco bomberos fueron retirados del lugar con heridas “en su mayoría leves” y que seguramente serán dados de alta durante las próximas horas.

Según el jefe de Bomberos, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Massachusetts, la residencia para ancianos conocida como "Casa Gabriel" abrió sus puertas en enero de 1999, y en la actualidad un aproximado de 70 residentes vivían en el edificio de tres plantas al momento del devastador incendio.

Hasta el momento, de acuerdo con CNN, el origen y la causa del gran incendio están siendo investigados por el Departamento de Bomberos de Bristol y la Policía Estatal de Fall River, ya que varios adultos mayores pedían ayuda a los equipos de emergencia mientras el humo salía del edificio, lo que indica que el fuego se originó en el interior.

“Los bomberos se encontraron con un incendio muy intenso que salía por la entrada principal, por lo que varias personas colgaban de las ventanas, buscando ser rescatadas por los socorristas”, declaró Bacon a los periodistas frente a la residencia para ancianos, aunque hasta ahora no se han proporcionado detalles sobre las lesiones.

Conforme a lo expuesto por diversos medios locales de Massachusetts, más de dos docenas de bomberos fuera de servicio decidieron unirse al operativo de rescate, debido a que, según palabras del propio Jeffrey Bacon, se necesitaba toda la ayuda posible para poder rescatar a las personas que habían quedado atrapadas en las llamas.

“Mi padre estaba en el suelo hablándome por teléfono, y yo, llorando, le decía que rompiera la ventana, que intentara quebrarla, porque él está tan débil que no podía hacerlo”, contó una mujer entrevistada por WCVB-TV, un programa de Boston, quien se vio sorprendida al recibir una llamada de su papá durante la noche del domingo.

Por su parte, la Oficina Ejecutiva de Envejecimiento e Independencia —la agencia encargada de “abrazar la experiencia del envejecimiento” y de apoyar a los adultos mayores para que vivan y prosperen de forma segura e independiente— señaló que el recinto debía contar con suficiente personal para atender una emergencia como esta.

Asimismo, la la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, reconoció el esfuerzo de todos los socorristas y le aseguró a la población que su corazón está con las familias de los heridos y fallecidos: "Esta es una tragedia inconcebible para las familias afectadas y para la comunidad de Bristol, todos nos encontramos rezando por ellos", agregó.

