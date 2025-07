Fiestas, mujeres y mucho dinero: La amistad de dos décadas entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

Antes de presuntamente suicidarse en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, el magnate financiero y supuesto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein era conocido en los Estados Unidos por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político y empresarial, como el actual presidente de EE. UU., Donald Trump.

El mandatario republicano fue amigo de Epstein durante casi dos décadas, al considerar que este tenía muchas conexiones con personas ricas y poderosas de Estados Unidos, y Trump figuraba entre los 100 individuos más acaudalados del país, con un valor de US$4 mil 500 millones.

Posteriormente, Epstein fue condenado por pagar a menores de edad para que realizaran actos sexuales, y por eso se ahorcó en su celda en el 2019. A raíz de ello, su amistad con Trump se ha convertido en uno de los asuntos más comentados del momento, ya que se sospecha que el magnate pudo haber estado implicado en los abusos.

Dadas las circunstancias, el presidente de EE. UU. ha intentado negar su amistad con Jeffrey, al asegurar que no eran tan cercanos como se cree. Por esa razón, presentó una demanda de US$5 mil millones contra el periódico The Wall Street Journal, por haber divulgado una carta suya dirigida a Epstein con motivo de su cumpleaños, en el 2003.

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, la amistad entre Donald Trump y Jeffrey Epstein duró casi dos décadas y comenzó en los años ochenta, debido a que el actual presidente de los Estados Unidos declaró en agosto del 2002 que conocía a “Jeff” desde hacía 15 años (1987) y que lo consideraba un tipo estupendo.

“Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social”, dijo Trump a la revista New York Magazine en el 2002, ya que durante esos 15 años ambos fueron vistos juntos en fiestas por todo el territorio de los Estados Unidos.

The New York Times reveló, a su vez, que en diciembre de 1992 Donald Trump organizó una “estrepitosa fiesta” con porristas de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), en su finca de Mar-a-Lago, ubicada en el poblado de Palm Beach, Florida, donde las imágenes muestran al neoyorquino socializando con Epstein.

Por su parte, The Wall Street Journal informó que, en el 2003, el magnate entregó una carta a Epstein para felicitarlo por su cumpleaños número 50. La nota incluía el dibujo de una mujer desnuda y una referencia a secretos que ambos compartían: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, escribió y firmó Donald Trump.

Ambos medios estadounidenses también indican que, a lo largo de su amistad, el nombre de Donald Trump aparece siete veces en los registros de vuelo de los jets privados de Jeffrey Epstein, debido que el magnate neoyorquino utilizó esos servicios entre 1993 y 1997, según anotaciones realizadas en Florida, Nueva York y Washington.

Sin embargo, en el 2017, a pesar de haber reconocido que sí viajó en los aviones privados de Epstein, el mandatario insistió en que nunca lo acompañó a su isla privada, al punto de acusar a otros políticos, como el expresidente Bill Clinton: “En mi opinión, la famosa isla de Jeffrey le traerá muchos problemas al esposo de Hillary Clinton”, dijo.

