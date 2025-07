Aunque El Salvador ganó US$443 millones con bitcóin, Bukele no podrá “impulsar” su economía

Desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele decidió que El Salvador comenzaría a adquirir criptomonedas en agosto del 2021, la nación centroamericana ha ganado US$443 millones con el aumento de la cotización del bitcóin, un sistema de pago que no requiere banco central ni administrador único para su funcionamiento.

Hace casi cuatro años, el país centroamericano se convirtió en la primera nación del mundo en comprar y poner a circular legalmente el bitcóin a la par con el dólar estadounidense, por lo que El Salvador no tiene una moneda nacional desde que el colón salvadoreño se consideró una moneda fuera de circulación en junio del 2015.

Según la Oficina Nacional de la Criptomoneda, El Salvador actualmente acumula 6 mil 240 bitcoines, por lo que el presidente Nayib Bukele publicó en sus redes sociales el informe sobre los niveles récord alcanzados, a pesar de que desde enero el uso del bitcóin en el país es opcional, por presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, pese al empeño del mandatario, solo 8 de cada 100 salvadoreños reportaron haber utilizado el bitcóin en 2024, de acuerdo con la investigación del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, la cual reveló que, en diferentes puntos del país, existen escuelas que instruyen sobre las ventajas de la criptomoneda.

"Lo más difícil para un estudiante es el miedo a expandirse hacia nuevos conocimientos para comprender las bondades de su uso", señaló Daniel Viana, el instructor de la Fundación Mi Primer Bitcóin, quien reveló que cada mes ahorra en bitcóin una parte de su salario, por lo que esto le ha ayudado a comprar su primer vehículo propio.

"Uso las criptomonedas para las compras y para las transacciones que tengo que pagar, debido a que siento que es más confiable", explicó Rogelio Mendoza, un comerciante que tiene un hospital de mascotas en el Antiguo Cuscatlán, la ciudad vecina a San Salvador, donde se exige pagar con bitcóin la consulta con el veterinario.

No obstante, a pesar de algunos testimonios de la población salvadoreña, el economista y expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, señaló el martes 15 de julio que el alza del precio del bitcóin, que ya alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los US$123 mil, "no podrá dinamizar la economía de la nación".

"La economía no va a dinamizarse porque el precio del bitcóin suba, pero, en caso de una emergencia, sí es importante que El Salvador tenga como ese colchón", aseguró Acevedo durante una entrevista con los medios locales, en la que señaló como "positivo" el efecto en las reservas del criptoactivo que el país centroamericano mantiene.

"Es importante que la inversión que El Salvador ha hecho en bitcóin se vea beneficiada por el incremento que se ha registrado en los últimos meses", dijo el economista, quien recalcó que el 90% de la población rechazó el uso cotidiano de esta criptomoneda, mientras que el Gobierno impulsó exenciones de impuestos para inversionistas.

"Definitivamente es positivo que se fortalezca la reserva estratégica de bitcóin del país y probablemente va a seguir aumentando el precio del bitcóin, pero tengo dudas de que alcance precios de un millón de dólares, como se planteó en algún momento", concluyó Acevedo, crítico de la principal apuesta económica del presidente Nayib Bukele.

