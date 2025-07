Enviados a Esuatini: Donald Trump reanuda las deportaciones de “criminales” indocumentados al sur de África

Durante la noche del pasado martes 15 de julio, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que deportó a cinco inmigrantes de países asiáticos y caribeños a Esuatini, una pequeña nación en el sur de África, al asegurar que todos son criminales condenados y que sus propios países se niegan a recibirlos de vuelta.

Esta es la segunda ocasión en la que Estados Unidos envía indocumentados a África, debido a que el pasado sábado 5 de julio trasladó a ocho inmigrantes en situación irregular a Sudán del Sur, uno de los países más pobres del mundo, que actualmente está sumido en un conflicto interno. El envío fue autorizado por la Corte Suprema.

Mediante un comunicado en las plataformas digitales, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que el vuelo de deportación a un tercer país (Esuatini) fue exitoso, por lo que optó por publicar los cargos y las fotografías de los migrantes deportados, originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen.

“Estos extranjeros ilegales delincuentes son tan brutales que sus países de origen se negaron a aceptarlos. Estamos sacando a estos criminales convictos de nuestro suelo para que nunca más puedan volver a lastimar a otra víctima estadounidense”, aseguró en redes sociales la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

Today, DHS conducted a third country deportation flight to Eswatini. These criminal illegal aliens are so uniquely barbaric that their home countries refused to take them back.



Under the leadership of @Sec_Noem and @POTUS Trump, we are removing these convicted criminals from our…