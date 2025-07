“Es una pesadilla inhumana”, latino en Alligator Alcatraz denuncia golpizas por parte del ICE

Mediante una llamada telefónica, el migrante colombiano Jerson Murillo Franco denunció las condiciones a las que fue sometido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras haber estado encerrado durante siete días en el nuevo centro de detención en Miami, Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”.

Más de siete años después de haber ingresado ilegalmente al territorio de Estados Unidos, el 12 de junio del 2018, Jerson le aseguró a la cadena de televisión estadounidense Univisión que actualmente se encuentra en pleno proceso de regularización migratoria, pero aun así fue arrestado en Davenport por conducir sin licencia.

De acuerdo con el colombiano, su arresto interrumpió el trámite que había iniciado junto a su pareja, una ciudadana estadounidense que le presentó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) una petición familiar para que Murillo Franco pudiera obtener la residencia legal en el país.

Ante esta situación, Jerson reveló las condiciones a las que fue sometido junto con otros inmigrantes indocumentados, tras permanecer amontonados en un espacio reducido. “En ocasiones hay más de 32 personas en cada jaula, por lo que esto dificulta el descanso y genera una atmósfera de constante tensión”, aseguró el colombiano.

Malos tratos en Alligator Alcatraz

“La escasez de espacio también afecta a quienes intentan comunicarse con sus familiares, debido a que existen límites para hacer llamadas por la cantidad de personas en el centro de detención”, agregó Jerson, quien también señaló que uno de los problemas más graves en el lugar era la falta de acceso a alimentos.

“Sé que cada detenido padece de mucha hambre porque la ración de comida es insuficiente para abastecer a todos los inmigrantes”, explicó el colombiano, antes de mencionar que muchos de los indocumentados decidían guardar pequeñas cantidades de comida para poder alimentarse constantemente durante todo el día en el centro.

Asimismo, Murillo relató que, durante una inspección realizada por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, con el objetivo de encontrar objetos ilegales o evidencia de actividades delictivas dentro de las jaulas, uno de los agentes lo insultó en inglés, probablemente creyendo que ninguno de los detenidos entendería la palabra.

El colombiano se molestó con el oficial y decidió responderle la grosería en español. Sin embargo, tras haberle contestado verbalmente a uno de los funcionarios, Jerson Murillo fue llevado a un pasillo apartado de los demás detenidos, donde cuatro agentes presuntamente lo agredieron "sin ningún tipo de compasión".

“Esto es una pesadilla inhumana y sencillamente no debería ser así. Sé que este no es el debido proceso para todos los migrantes. Nosotros no somos bandidos. Contribuimos a esta nación, pagamos nuestros impuestos y prácticamente movemos la economía de este país”, afirmó el colombiano durante la llamada con Univisión.

Por último, Jerson Murillo sostuvo que la agresión recibida por parte de los agentes del ICE le dejó secuelas físicas y afectó su estado emocional dentro del centro de detención.

“Alligator Alcatraz se caracteriza por la falta de higiene, por lo que estas condiciones incrementan el nivel de ansiedad y estrés de los migrantes”, concluyó Franco.