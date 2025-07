“Nadie está por encima de la ley”, Trump publica un video con IA que muestra el arresto de Obama

El lunes 21 de julio, el presidente estadounidense Donald Trump compartió en redes sociales un video generado con inteligencia artificial (IA), en el que aparece el expresidente Barack Obama siendo arrestado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Esto se debe a que los funcionarios en la administración del mandatario republicano siguen acusando a Obama de haber intentado perjudicar la campaña electoral de Trump durante las elecciones presidenciales del 2016, en las que el magnate neoyorquino derrotó a la demócrata Hillary Clinton por 304 votos electorales frente a 227.

Por su parte, el periódico estadounidense The New York Times considera que el presidente Donald Trump intenta desviar la atención sobre los archivos de Jeffrey Epstein, luego de que el diario The Wall Street Journal publicara una supuesta carta escrita y firmada por el mandatario con motivo del cumpleaños número 50 del supuesto delincuente sexual.

El breve video, de tan solo 15 segundos, claramente generado por inteligencia artificial, fue publicado primero en la plataforma TikTok por un usuario anónimo, antes de ser compartido por el magnate en su perfil de Truth Social, la red social lanzada por TMTG, una empresa de medios y tecnología cuya mayoría pertenece al presidente Trump.

Trump comparte video de Obama

“¡Nadie está por encima de la ley!”, aseguró el mandatario republicano en Truth Social al compartir el video, que parece ser una grabación manipulada de una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en diciembre del 2016, entre el entonces presidente Barack Obama y Donald Trump, quien había ganado las elecciones en noviembre.

El video falso compartido por el presidente muestra a los agentes del FBI irrumpiendo en la reunión, empujando a Obama al suelo hasta esposarlo y ponerlo de rodillas, mientras Donald Trump observa sonriente la escena y comienza a sonar la canción YMCA, del grupo Village People, utilizada por el republicano durante su campaña de 2024.

La supuesta grabación finaliza con la imagen del expresidente Barack Obama, vestido con un traje naranja, caminando por una celda. Ante esto, varios medios estadounidenses consultaron a su oficina sobre el video, pero esta prefirió no responder inicialmente a una solicitud de comentarios sobre la nueva publicación de Trump.

Según el periódico The New York Times, la publicación del video ocurrió horas después de que Tulsi Gabbard, directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), difundiera un informe sobre el gobierno de Obama, que presuntamente intentó debilitar la campaña de Trump al asegurar que Rusia favoreció su elección.

"El último informe publicado por la CIA sugiere una presunta conspiración en el 2016 por parte de funcionarios de alto rango del gobierno de Obama para perjudicar al entonces candidato Donald Trump. Se presentará una denuncia ante el FBI con base en los documentos divulgados recientemente", agregó Gabbard en su comunicado.

Sin embargo, varios funcionarios demócratas han denunciado que el esfuerzo del gobierno de Donald Trump por desacreditar al expresidente Barack Obama “tiene motivaciones políticas y está plagado de errores”, debido a que presuntamente contradice evaluaciones anteriores de la CIA y el FBI sobre la campaña electoral del 2016.