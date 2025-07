¿De qué murió Malcolm-Jamal Warner en Costa Rica? La famosa estrella en el Show de Bill Cosby

Durante la mañana de este lunes 21 de julio, el actor, director y músico estadounidense Malcolm-Jamal Warner falleció en Costa Rica, a los 54 años, de acuerdo con la información divulgada por TMZ, un sitio web y programa de televisión conocido en los Estados Unidos por sus noticias de farándula sobre las celebridades de Norteamérica.

“TMZ tiene una fuente confiable que dice que Warner murió como resultado de un ahogamiento accidental mientras estaba de vacaciones con su hija en Costa Rica. Malcolm murió de asfixia después de ser atrapado por una corriente en el océano, y su cuerpo fue encontrado el domingo por la noche”, informó el medio estadounidense.

La noticia impactó a la industria televisiva de los Estados Unidos, debido a que durante los años ochenta Malcolm-Jamal Warner interpretó a Theodore Huxtable en The Cosby Show (El Show de Bill Cosby), en un papel que le valió una nominación al Emmy y en una década logró consolidar su lugar en la élite de la televisión estadounidense.

Conforme a lo expuesto por medios estadounidenses, apenas tres días después de haber presentado el primer episodio de su pódcast Not All Hood (No todo el capó, en español), Malcolm-Jamal Warner falleció, dejando solas a su esposa e hija, cuyos nombres no compartió públicamente, ya que siempre mantuvo su vida familiar en privado.

El legado de Malcolm-Jamar Warner

Nacido en el estado de Nueva Jersey, en agosto de 1970, Malcolm-Jamal Warner fue galardonado en diversas ediciones de los Young Artist Awards (Premios para artistas jóvenes), entre 1985 y 1990, principalmente por su participación en The Cosby Show, una serie que narraba la vida de una familia afroamericana en un barrio de Nueva York.

De acuerdo con su madre, Pamela Winter, su hijo Warner recibió sus nombres en honor al activista político Malcolm X y al pianista estadounidense Ahmad Jamal. Ante esta situación, su interés por la interpretación surgió a los ocho años, cuando, aún en la escuela, les dijo a sus padres que deseaba convertirse en un actor infantil famoso.

A los 14 años, Warner consiguió el papel que lo haría famoso a nivel internacional, debido a que la serie The Cosby Show, en la que interpretaba a Theo Huxtable, el único hijo varón de la familia, llegó a ser una de las producciones televisivas más populares de la década de 1980, por lo que el programa se extendió durante ocho temporadas.

Posteriormente, a los 22 años, Warner decidió continuar su carrera actoral en la televisión, debido a que participó en las series como The Magic School Bus, Jeremiah, Listen Up, Tour of Duty, A Different World, Sliders, Touched by an Angel, American Crime Story, Moloney, The Fresh Prince of Bel-Air y Malcolm & Eddie, entre las otras producciones en EE. UU.

Además de ser aficionado a la poesía y al baloncesto —principalmente de los Knicks de Nueva York—, Warner fue líder de una banda de funk-rock llamada Miles Long, la cual se estableció en Los Ángeles, California, donde demostró sus habilidades musicales y obtuvo un premio Grammy en el 2015, gracias al álbum Love & Other Social Issues.

“Nos rompe el corazón informar el fallecimiento de Malcolm-Jamal a la edad de 54 años. Una generación creció con Warner como Theo Huxtable. Su interpretación ayudó a redefinir la infancia afroamericana en la pantalla, ofreciendo humor, vulnerabilidad y profundidad. Que descanse en paz”, expresó su propio sello discográfico, Wonder Factory.

