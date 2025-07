“No tengo a nadie”: el caso de un inmigrante deportado dos veces en los mandatos de Trump

El mexicano de 38 años, Miguel Ángel Pastrana Valenzuela, asegura que tiene casi todos sus recuerdos en Estados Unidos, ya que fue llevado por sus padres a través del Río Grande, el cual forma parte de la frontera entre EE. UU. y México, cuando apenas tenía tres meses de nacido, para darle una vida mejor que en la ciudad de Chihuahua.

La situación de Pastrana Valenzuela es particular debido a que ha padecido las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump en dos ocasiones diferentes, ya que el ciudadano mexicano ha sido deportado durante los mandatos del magnate neoyorquino: primero en abril de 2017 y posteriormente en junio de 2025.

Según Miguel Ángel, el regreso de Trump a la Casa Blanca refleja el drama que han vivido miles de inmigrantes indocumentados en las ciudades que antes eran consideradas seguras para extranjeros, pero que ahora han sido alcanzadas por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"Las nuevas políticas de inmigración no distinguen entre infractores menores y personas acusadas de delitos graves. El impacto de los arrestos afuera de las cortes migratorias y en los sitios de trabajo ha sido muy grande dentro de las comunidades de inmigrantes", aseguró el mexicano durante una entrevista con el canal Univisión.

El caso del deportado en los mandatos de Trump

Por su parte, el análisis del Centro de Información y Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, indica que, de los más de 59 mil inmigrantes indocumentados que fueron detenidos hasta finales de junio, casi el 70% no son considerados criminales o no cuentan con ningún tipo de antecedente penal.

Dadas las circunstancias, Miguel Ángel Pastrana Valenzuela optó por contar su historia a través de las redes sociales, donde habló de sus dos deportaciones durante los mandatos del magnate republicano. “La primera vez, en el 2017, me tiré a llorar por casi tres años. No hacía nada, solo vendía ropa de Estados Unidos", aseguró el mexicano.

Sin embargo, en el 2021, luego de perder comunicación con su hija estadounidense, el deportado decidió volver a Estados Unidos: "Lo único que hacía era pensar cómo puedo regresar a EE. UU. Así que me regresé”, agregó Miguel, antes de relatar que se había establecido en Texas, donde vivía su madre, para poder continuar con su vida.

No obstante, en 2022, durante el mandato del expresidente Joe Biden, Ángel fue detenido por deudas por multas de tránsito. Pero, en esa ocasión, las políticas migratorias del gobierno demócrata eran distintas a las actuales, ya que el mandatario se enfocaba únicamente en los criminales, no en los migrantes que eran infractores menores.

En el 2023, las autoridades migratorias de Biden le concedieron a Pastrana la libertad condicional, además de permitirle obtener un permiso de trabajo legal en EE. UU. y un número de Seguro Social, siempre y cuando se reportara anualmente ante los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para su respectiva evaluación.

Con su permiso de trabajo, Valenzuela consiguió una licencia de conducir estadounidense en el 2024, luego de reportarse ante las autoridades migratorias sin contratiempos. "Desafortunadamente, en mayo del 2025, mi vida dio un giro inesperado. Al llegar a mi cita, ICE me notificó que mi permiso había sido revocado", añadió.

"No tengo a nadie en México y me siento muy solo. Mi primer idioma es el inglés, pero también hablo un poco de español. Acababa de recibir un ascenso dos semanas antes de mi deportación; tenía un trabajo bien remunerado. Me sentía en la cima del mundo", concluyó Miguel, asegurando a sus seguidores que no reconoce su nación.