Yellowstone: ¿Los animales huyen por la posible erupción del volcán más grande del continente?

Desde la noche del pasado martes 15 de julio, decenas de usuarios en las redes sociales comenzaron a expresar su asombro por el "curioso comportamiento" de los animales en el Parque Nacional de Yellowstone, un área natural de recreación ubicada sobre la zona volcánica que comparten los estados de Wyoming, Idaho y Montana.

Debido a que Yellowstone posee cañones, ríos, bosques y géiseres, el parque actualmente alberga cientos de especies animales, como osos, lobos, búfalos, alces y antílopes, los cuales presuntamente están huyendo del sector, según los videos que se han viralizado recientemente en plataformas digitales como Facebook, Instagram y X.

Las grabaciones publicadas en las redes sociales muestran cómo, durante la última semana, grupos de alces y bisontes comenzaron a desplazarse hacia zonas del sur, principalmente hacia los estados de Nevada, Utah y Colorado, donde supuestamente han cruzado las carreteras y provocado cortes en el tránsito vehicular de la región.

Ante esta situación, diversos internautas han comenzado a especular sobre una posible relación entre el comportamiento de los animales y la eventual explosión de la caldera de Yellowstone, el supervolcán más grande del continente americano, que ha hecho erupción con notable magnitud en varias ocasiones durante los últimos mil años.

De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, la huida de los animales no anticipa una posible erupción del supervolcán sobre el que se encuentra Yellowstone, a pesar de que muchos visitantes y espectadores se han preguntado si la caldera está experimentando algún cambio que pueda afectar a la nación.

La agencia del Departamento del Interior de EE. UU. encargada de la gestión de los parques nacionales señaló que, seguramente, muchos de estos videos están siendo generados con inteligencia artificial, ya que los reportes indican que la fauna silvestre no está abandonando el Parque Nacional de Yellowstone en grandes cantidades.

Linda Veress, vocera de la institución, explicó que los flujos migratorios en Yellowstone son habituales y que, de hecho, en julio y agosto es frecuente que diversos grupos de animales —principalmente bisontes y alces— se desplacen hacia el sur en busca de mejores condiciones para conseguir alimento, con temperaturas mucho más frescas.

“Hay que recordar que Yellowstone es el único parque nacional de América del Norte donde no hay cercas que contengan a la fauna silvestre, por lo que los animales pueden deambular libremente e incluso emigrar del territorio del parque”, aseguró Bill Hamilton, profesor de Biología en la Universidad de Seattle, ubicada en Washington.

Animals are leaving Yellowstone in packs! Something is about to happen in the US. Pray and Prepare! 🔥🙏🏻🔥 pic.twitter.com/9YHfpWgKIG