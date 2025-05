Choque de camioneta y vehículo de turismo deja 7 muertos cerca de parque Yellowstone

El choque ocurrió aproximadamente a las 19:15 hora local del jueves (00:15 GMT) en la carretera 20 cerca del lago Henry y la entrada oeste del parque.

El accidente involucró a una camioneta y un vehículo de turismo, transportaba 14 personas. Seis de los ocupantes del vehículo y el conductor de la camioneta fallecieron.

Las otras ocho personas que viajaban en el vehículo de turismo resultaron heridos.

Debido a la magnitud del incidente y al proceso de notificación a los familiares, no se han revelado nombres, edades, lugares de origen ni nacionalidades, según dijo la Policía Estatal de Idaho (ISP) en un comunicado.

La carretera permaneció completamente cerrada durante casi siete horas mientras los servicios de emergencia y el Departamento de Transporte de Idaho trabajaban para gestionar el lugar y despejar la vía.

La causa del accidente continúa bajo investigación.

Idaho State Police say 7 people were killed, 8 others injured after a pickup truck and a tour van collided on a highway in eastern Idaho that leads to Yellowstone National Park.



The crash happened Thursday evening, police said. pic.twitter.com/rZnTiVJNvL