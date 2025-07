Atleta guatemalteca de 17 años es deportada y el ICE siembra temor en los jugadores universitarios

Desde que el presidente estadounidense Donald Trump volvió al poder en la Casa Blanca, en enero del 2025, las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han vuelto cada vez más frecuentes en el territorio de la nación norteamericana, principalmente en los estados santuario, como California.

Aunque los superintendentes de los distritos escolares en Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Sacramento y Fresno han señalado que las escuelas son refugios seguros, en las últimas semanas se han reportado casos en los que estudiantes-atletas de futbol americano han sido detenidos por el ICE y posteriormente deportados.

Entrevistado por el periódico estadounidense Los Angeles Times, Manuel Guevara, el entrenador de un equipo de fútbol americano en un centro de aprendizaje en California, declaró que más de 20 de sus jugadores han comenzado a faltar a los entrenamientos por miedo a las redadas y deportaciones del ICE en el estado dorado.

“Los jóvenes me envían mensajes diciendo que sus padres no quieren que salgan de casa. Comprendo su situación. Me trajeron aquí cuando tenía 1 año y me convertí en ciudadano hasta los 17. No se le puede decir a nadie en esta situación que se aguante, ya que nuestra zona está en el punto de mira”, dijo Guevara durante la entrevista.

Temor a las redadas de inmigración

“Todo el mundo está nervioso”, agregó Manuel, al considerar que los jugadores no saben si sus padres se sentirán lo bastante seguros como para ver los partidos desde las gradas del colegio, a partir de agosto. Por ello, los entrenadores de fútbol americano en la zona se han unido para ayudar a los estudiantes a lidiar con las redadas del ICE.

“Nadie sabe cuándo disminuirán las redadas ni cómo afectará a los equipos”, añadió Guevara, quien mencionó que el caso de la guatemalteca de 17 años, Nory Santoy Ramos, impactó a la comunidad de atletas universitarios en todo California, debido a que las redadas del ICE ahora se efectúan frente a las escuelas e institutos del estado.

Nory Santoy Ramos, estudiante de 17 años que se dedicaba al atletismo en el Centro de Aprendizaje Contreras, ubicado en el centro de Los Ángeles, fue detenida y posteriormente deportada a Guatemala junto con su madre, tras presentarse a una cita con Inmigración. Por eso, las familias de la zona temen que se cancelen los deportes.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense NBC News, Ramos y su madre llegaron a los Estados Unidos como solicitantes de asilo cuando la atleta tenía 6 años. Por ello, la familia de Nory Santoy se encuentra angustiada tras su deportación, ya que la adolescente guatemalteca había avanzado en su vida escolar y deportiva.

“La vi crecer, aprender un nuevo idioma y superar los obstáculos que tuvo que afrontar. Es muy injusto que le quiten esto en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Jennifer Ramos, prima de Nory, quien confirmó que Santoy era una estudiante de honor y una estrella de atletismo en su escuela secundaria, por lo que está devastada por la deportación.

“Me siento triste porque esperaba graduarme con mis amigos y estar con ellos haciendo atletismo. No esperaba esto”, dijo Nory Ramos entre lágrimas, al ser entrevistada por NBC mediante una llamada, en la cual compartió que ella y su madre sintieron miedo cuando fueron capturadas, porque no estaban seguras de dónde terminarían.

Al final, de acuerdo con el medio estadounidense, Ramos y su madre fueron trasladadas a Texas y luego llevadas en avión a Guatemala. “Yo le pedí al ICE hacer una llamada, porque ninguno de nuestra familia sabía que habíamos sido deportadas, pero ellos dijeron que la familia ya sabía que íbamos a ser capturadas”, concluyó Nory.