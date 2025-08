Ciudadanos de estas naciones serán los primeros en pagar US$15 mil para solicitar una visa de EE. UU.

El martes 5 de agosto, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tammy Bruce, anunció cuáles serán las primeras dos nacionalidades a las que se les comenzará a exigir un depósito de hasta US$15 mil (Q114 mil) al momento de solicitar una visa estadounidense de turismo o de negocios.

De acuerdo con Bruce, esta medida afectará a algunos solicitantes de visa provenientes de países con altos índices de personas que exceden su permanencia autorizada en la nación norteamericana, por lo que el programa piloto de 12 meses para los extranjeros que soliciten los visados B-1/B-2 iniciará el próximo miércoles 20 de agosto.

En la actualidad, ambas son visas de no inmigrante para viajes temporales a los Estados Unidos, donde la B-1 se otorga para actividades comerciales, como conferencias o negociaciones, mientras que la B-2 es para turismo, visitas familiares o tratamiento médico; las dos permiten una estancia temporal, pero no autorizan empleo ni estudios.

“Los funcionarios consulares podrán exigir a los solicitantes de visas de no inmigrante que paguen una fianza de hasta US$15 mil como condición para la emisión del visado”, estableció Tammy, quien también mencionó que más adelante se publicará el listado completo de las naciones afectadas por este nuevo programa piloto de un año.

Conforme lo expuesto por Bruce, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, los ciudadanos de los países africanos Malawi y Zambia serán los primeros en pagar un depósito de hasta US$15 mil al momento de solicitar una visa de turista o de negocios ante los consulados estadounidenses en sus respectivos países.

La agencia gubernamental encargada de la política exterior y las relaciones internacionales de los Estados Unidos informó que la nueva medida se aplicará a partir del próximo miércoles 20 de agosto, y que los oficiales consulares determinarán a cuáles solicitantes de Malawi y Zambia se les pedirá la fianza, ya que el monto puede variar,

“Al momento de su entrevista, el solicitante será informado por un oficial consular sobre cuánto deberá pagar. Luego se le pedirá llenar un formulario para aceptar los términos de la embajada de EE. UU.”, agregó Tammy, al considerar que los depósitos pueden ser de US$5 mil (Q38 mil), US$10 mil (Q76 mil) o hasta US$15 mil (Q114 mil).

Según las normas difundidas por la vocera del Departamento de Estado, el pago de esta fianza se hará exclusivamente en línea, a través de la plataforma oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la agencia federal responsable de la gestión financiera del país norteamericano y de la supervisión de la política económica.

“Un depósito no garantiza la emisión de un visado”, advirtió el Departamento de Estado de EE. UU. mediante un comunicado, debido a que, según información del gobierno federal, los solicitantes sujetos al plan piloto deben ser entrevistados en la embajada estadounidense, donde el agente consular determinará si son elegibles para la visa.

Además, las personas incluidas en el programa que paguen el depósito y obtengan su visa solo podrán ingresar al territorio de Estados Unidos por tres aeropuertos: el Internacional Logan de Boston, Massachusetts; el John F. Kennedy de Queens, Nueva York; y el Internacional de Dulles, ubicado en el condado de Loudoun, en Washington.

Tammy Bruce: "Beginning August 20, nationals of Malawi and Zambia applying for B1, B2, business ,and tourist visas will be required to post a bond of up to $15,000." pic.twitter.com/YYGA3wIA3b