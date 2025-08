¿Por qué EE. UU. quiere exigir hasta US$15 mil de fianza a quienes solicitan visa de turista?

Durante la mañana de este lunes 4 de agosto, el Gobierno de los Estados Unidos anunció que podría comenzar a exigir un depósito de hasta US$15 mil (Q114 mil) a algunos solicitantes de visas de turismo provenientes de los países con altos índices de personas que exceden su permanencia autorizada en la nación norteamericana.

A través de sus redes sociales oficiales, el Departamento de Estado en los Estados Unidos, la agencia federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior del país norteamericano, publicó una notificación sobre el próximo inicio de un programa piloto de 12 meses para extranjeros que soliciten los visados B-1/B-2.

En la actualidad, ambas son visas de no inmigrante para viajes temporales a los Estados Unidos, donde la B-1 se otorga para actividades comerciales, como conferencias o negociaciones, mientras que la B-2 es para turismo, visitas familiares o tratamiento médico; las dos permiten una estancia temporal, pero no autorizan empleo ni estudios.

“Los funcionarios consulares podrían exigir a los solicitantes de visas de no inmigrante que paguen una fianza de hasta US$15 mil como condición para la emisión del visado”, establece el documento oficial, que también indica que más adelante se publicará el listado de las naciones afectadas por este nuevo programa piloto de un año.

Según el Departamento de Estado, se estima que más de tres mil solicitantes de visa afrontarán el pago de una fianza de entre US$10 mil y US$15 mil durante los próximos meses, a partir de septiembre. Sin embargo, la agencia indica que, tras demostrar que no permanecerán en el país, los extranjeros recibirán el reembolso total.

Dadas las circunstancias, la administración del presidente estadounidense Donald Trump justificó esta nueva medida al estimar que más de 500 mil personas excedieron la permanencia de sus visados durante el año fiscal 2024; y en el caso de las visas B-1 y B-2, cada estadía no puede superar los 6 meses, a menos que se solicite una extensión.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense Univisión, a través de este nuevo programa el Departamento “intenta enviar un mensaje a todos los países para que tomen acciones inmediatas, incentiven a sus ciudadanos a cumplir con la ley de inmigración y aborden la insuficiente verificación de identidad y antecedentes criminales”.

Además, esta nueva fianza se suma al incremento de costos para visados aprobado en julio dentro de la “Gran y hermosa ley” del presidente Donald Trump, en la que se implementó una “tarifa de integridad” para las visas de al menos US$250 (Q1 mil 916) para todos los extranjeros que ingresen a EE. UU. como visitantes temporales.

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Estado, EE. UU. emitió casi 10 millones de visas de no inmigrante en 2024, por lo que la nueva ley de Trump también impone incrementos en el valor de otras solicitudes. Por primera vez, los migrantes deben pagar una tarifa de US$100 (Q766) para solicitar asilo, además de un cobro anual.

Asimismo, el nuevo programa piloto surge mientras la administración republicana endurece los requisitos para los solicitantes de visas, debido a que el Departamento de Estado anunció que, quienes busquen renovar su visado deberán someterse a una entrevista adicional en persona, requisito que antes no se exigía en ninguna embajada.

