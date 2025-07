Estos son los países que deberán pagar la nueva tarifa de los Estados Unidos para obtener una visa

Durante la noche del pasado lunes 14 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió implementar una “tasa de integridad” en las políticas de seguridad fronteriza, por lo que todos los emisores se verán obligados a aumentar el precio de las visas estadounidenses, a raíz de esta nueva tarifa adicional a los aranceles.

De acuerdo con el texto normativo aprobado por el Senado estadounidense, además de los aranceles vigentes para las visas de Estados Unidos, esta nueva medida impondrá el pago de US$250 (Q1 mil 920) adicionales hacia finales de 2025, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta en la que esta norma entrará en vigencia.

Por su parte, el “gran y hermoso proyecto” impulsado por el mandatario establece que la tasa aplicará para cualquier extranjero al que se le emita una visa de no inmigrante, por lo que el nuevo precio para obtener una visa estadounidense de turismo o negocios será de US$435 (Q3 mil 340), en comparación con los US$185 (Q1 mil 420) actuales.

Dadas las circunstancias, tras el anuncio del presidente Donald Trump, surgió la duda sobre cuáles serán los países que se verán afectados por una de las tarifas de inmigración que Estados Unidos tiene previstas, cuyo principal objetivo, presuntamente, es alentar la conducta legal entre los extranjeros que visitan el país norteamericano.

Los países que deberán pagar la nueva tarifa de la visa estadounidense

Conforme a lo expuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la nueva tarifa de US$250 será exigida a la mayoría de los solicitantes de visas para no inmigrante y se aplicará a casi todos los países que en la actualidad no forman parte del Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés).

Actualmente, solo treinta naciones en todo el mundo forman parte del VWP, el cual permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por turismo o por negocios hasta por 90 días, sin necesidad de obtener una visa estadounidense, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos del Programa de Exención de Visas.

Los treinta países que se encuentran en el programa son: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Chile, Croacia, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, San Marino, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, República Checa, Lituania, Luxemburgo y Malta.

Ante esta situación, todas las naciones que no se encuentren en la lista del VWP deberán pagar la nueva tarifa de integridad a partir de finales del 2025. Esto incluye a todo el continente americano, con excepción de Chile; por lo tanto, Guatemala y el resto de Centroamérica, así como México, Canadá, el Caribe y Sudamérica, se verán afectados.

El DHS anunció que la nueva tarifa afectará a quienes soliciten los visados de turismo (B-2), negocios (B-1), estudios (F-1), trabajo temporal (H-1B) y programas de intercambio (J-1), por lo que el nuevo cobro impactará de manera directa a familias enteras y a estudiantes internacionales, quienes ya enfrentan otros gastos del viaje.

Asimismo, las autoridades estadounidenses confirmaron que los US$250 adicionales representan el costo mínimo legal establecido para el 2025. Por ello, se espera que el DHS aumente el precio de la tasa de integridad mediante otros procesos de reglamentación migratoria a partir de 2026, ya que la tarifa no será recuperable para los viajeros.