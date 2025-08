¿Por qué Donald Trump eligió a “Triple H” como miembro del Consejo Presidencial de Deportes?

El jueves 31 de julio, el director de Contenidos de la World Wrestling Entertainment (WWE), Paul Michael Levesque, más conocido por su nombre como luchador profesional, Triple H, visitó la Casa Blanca para presenciar la firma de una nueva orden ejecutiva por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario republicano firmó la nueva orden ejecutiva mientras se encontraba acompañado de varios deportistas muy destacados de diferentes áeras, debido a que, además de Triple H, estaban los golfistas Bryson DeChambeau y Annika Sorenstam, junto con los exjugadores de futbol americano Harrison Butker y Lawrence Taylor.

La nueva orden ejecutiva del magnate neoyorquino restablecerá la Prueba Presidencial de Aptitud Física en todas las escuelas públicas para despertar el interés de los jóvenes por un estilo de vida saludable. Además, ampliará de forma significativa el mandato del Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición a escala nacional.

Tanto Triple H, como los otros cuatro deportistas previamente mencionados, se convertirán en los nuevos miembros del Consejo Presidencial, por lo que la incorporación del jefe del área creativa de la WWE desató la polémica en redes sociales, principalmente porque los internautas cuestionan su capacidad para aportar algo a los alumnos.

De acuerdo con el periódico deportivo europeo Diario AS, la elección de Triple H como nuevo miembro del Consejo Presidencial de Trump presuntamente se debe a “la continua participación de la WWE en importantes iniciativas políticas y culturales”, por lo que el exluchador se convirtió en el representante de la compañía en los anuncios.

“Como director de Contenidos de la WWE, la presencia de Triple H subraya la influencia del gigante del entretenimiento, que trasciende el cuadrilátero y se extiende hasta los debates sobre las políticas nacionales”, aseguró el medio deportivo global, con base en la reciente controversia en plataformas digitales sobre la inclusión de Levesque.

Asimismo, diversos diarios estadounidenses consideran que la expansión del Consejo Presidencial de Deportes podría representar un "renovado enfoque" en la aptitud física y la participación deportiva de los jóvenes, debido a que su principal objetivo es combatir la obesidad infantil mediante programas estructurados de educación física.

Por su parte, la cuenta de la Casa Blanca compartió un video de Triple H realizando su icónica pose en el cuadrilátero, dentro de la residencia de Trump, con el lema: “Are you ready to make America fit again?” (¿Estás listo para hacer que EE. UU. vuelva a estar en forma?), un juego de palabras con la famosa pregunta de entrada del exluchador.

A su vez, Triple H dijo que la palabra “honrado” no alcanza para describir lo que significa esta nueva oportunidad con el presidente estadounidense Donald Trump: “La buena forma física ha sido parte de mi vida desde muy joven y me ha permitido mantenerme a mí mismo y a mi familia más de lo que jamás hubiera imaginado”, agregó.

“El Consejo Presidencial sobre Aptitud Física se convertirá en un vehículo para lograr que los jóvenes sean activos y saludables. Estoy increíblemente agradecido por la confianza depositada en todos los nuevos miembros de este consejo”, concluyó Triple H al compartir una fotografía con el presidente Trump y el vicepresidente J. D. Vance.

