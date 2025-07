Trump trae de regreso la prueba física escolar con sentadillas y abdominales, modificada por Obama

Durante la tarde de este jueves 31 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea restablecer la Prueba de Aptitud Física para los alumnos de las escuelas públicas, un programa creado en enero de 1966, hace 59 años, para despertar el interés de los jóvenes por un estilo de vida saludable y activo.

Hasta diciembre del 2012, todos los estudiantes debían correr y realizar abdominales, planchas y una prueba de flexibilidad. Sin embargo, el programa cambió durante el Gobierno de Barack Obama, debido a que el entonces mandatario demócrata consideraba más importante centrarse en la salud individual que en los logros atléticos.

Ante esta situación, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó que el presidente Trump desea garantizar que las futuras generaciones de EE. UU. sean fuertes, saludables y exitosas: “Todos los jóvenes deben tener estilos de vida activos y vigorosos, creando una cultura de fuerza y excelencia para el futuro”, agregó.

Dadas las circunstancias, unas horas después de su anuncio, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que restablece el Consejo Presidencial sobre Deportes, Condición y Nutrición, así como la Prueba de Aptitud Física, que será administrada por el secretario de Salud, Robert Kennedy, quien también desarrollará los criterios para el programa.

A finales del 2012, la administración del presidente Barack Obama modificó las pruebas físicas para crear el Programa de Aptitud Juvenil, que, según el mandatario demócrata, “dejó de reconocer el rendimiento atlético para ofrecer un indicador de la salud de los estudiantes”, quienes se habían visto afectados por la obesidad infantil.

Frente a este escenario, la entonces primera dama, Michelle Obama, promovió su iniciativa Let’s Move (Vamos a movernos, en español), enfocada en la dieta y el ejercicio, con el objetivo de combatir la enfermedad que se caracterizaba por un exceso de grasa corporal en niños y adolescentes que puede derivar en problemas de salud graves.

Lea más: Inmigrante latino de 75 años fallece bajo la custodia del ICE en un centro de detención

“La Prueba de Aptitud Juvenil minimiza las comparaciones entre niños y, en su lugar, apoya a los estudiantes mientras persiguen metas personales de condición física para una salud duradera”, aseguró Obama en el 2013. No obstante, Trump considera que la decisión del demócrata contribuyó a la inactividad y a las enfermedades crónicas.

“Nuestros hijos son los niños más enfermos de todo el mundo”, afirmó el secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien reveló que la nueva Prueba de Aptitud Física incluirá diversos ejercicios escolares como las flexiones, sentadillas, abdominales, carreras y estiramientos.

Se especula que, a partir de enero del 2026, se premie a los niños que obtengan las mejores puntuaciones con un reconocimiento presidencial, cuyo criterio de evaluación será desarrollado por el Consejo sobre Deportes, Condición Física y Nutrición, liderado por el mandatario Donald Trump y el secretario Robert F. Kennedy Jr.

“Quedarse quieto no es la mejor opción. La evidencia científica muestra que la actividad física regular resulta imprescindible para tener una buena salud física y mental”, concluyó Robert, quien, además de ser conocido por su activismo antivacunas, saltó a la fama por ser sobrino del trigésimo quinto presidente de EE. UU., John F. Kennedy.

NOW - Trump signs executive order bringing back the Presidential Fitness Test in public schools nationwide. The test previously included a one-mile run, pull-ups or push-ups, sit-ups, shuttle runs and more. pic.twitter.com/geBPXERWej