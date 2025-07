“Nunca tuve el privilegio de ir, pero Bill Clinton sí, 28 veces”: Donald Trump sobre la isla de Epstein

El pasado jueves 17 de julio, el periódico norteamericano The Wall Street Journal publicó un informe sobre una supuesta colección de cartas y notas que fueron obsequiadas al difunto magnate financiero y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein cuando cumplió 50 años, el 20 de enero del 2003, hace más de 22 años.

De acuerdo con el medio estadounidense, la colección de cartas incluía una nota con el nombre del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dibujo de una mujer desnuda. La silueta representaba los senos femeninos y mostraba la firma del mandatario en lugar del vello púbico, rodeando varias líneas de texto mecanografiado.

Ante esta situación, una semana después de que el republicano asegurara públicamente que él no realiza dibujos de mujeres desnudas —porque no es su estilo y esas no son sus palabras—, el neoyorquino reveló en una conferencia de prensa que nunca tuvo viajó a la isla de Epstein, donde presuntamente se cometían abusos.

“Por cierto, yo nunca tuve el privilegio de ir a la isla de Epstein; siempre lo rechacé. Pero el expresidente Bill Clinton sí fue, un total de 28 veces, junto con otras personas importantes de las que nadie habla”, aseguró el mandatario estadounidense, unos minutos después de llegar a un acuerdo arancelario con la Unión Europea en Escocia.

La relación de Bill Clinton y Jeffrey Epstein

Las declaraciones de Donald Trump sobre el expresidente Bill Clinton se dieron unas horas después de que el periódico estadounidense The New York Times revelara que el magnate neoyorquino no fue el único mandatario de EE. UU. que presuntamente le escribió una carta de felicitación a Jeffrey Epstein en su quincuagésimo cumpleaños.

Según el medio estadounidense, el expresidente Bill Clinton también escribió en una de las páginas del álbum encuadernado en cuero, elaborado tres años antes del primer arresto de Epstein, en febrero de 2006. Posteriormente, el magnate fue condenado por abusar de menores de edad en su isla, junto con su pareja, Ghislaine Maxwell.

“Es reconfortante haber durado tanto tiempo, a través de todos los años de aprendizaje, conocimiento y aventuras. Destaco tu curiosidad infantil, el impulso de marcar diferencias y el consuelo que le das a tus amigos”, escribió presuntamente el expresidente Bill Clinton en una de las páginas del álbum dedicado al cumpleaños de Epstein.

Dadas las circunstancias, un portavoz de Bill Clinton se negó a comentar la situación y las preguntas del Wall Street Journal, por lo que se remitió a una declaración anterior del expresidente, en la que se afirmaba que el exmandatario había cortado sus vínculos con Jeffrey Epstein en el 2002, un año después de dejar la presidencia de EE. UU.

Conforme a lo expuesto por The New York Times y The Wall Street Journal, tanto el expresidente Bill Clinton como el mandatario Donald Trump figuraban en el grupo de amigos de Jeffrey Epstein, junto con otras personas, como el exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, y el abogado estadounidense Alan Dershowitz.

Asimismo, los medios estadounidenses indicaron que, en la actualidad, se han creado varias copias digitales del álbum de cumpleaños, y sus páginas serán revisadas por funcionarios del Departamento de Justicia. “No quiero hablar de eso. Deberían estar hablando de los amigos de Epstein que sí fueron a la isla; yo nunca fui”, agregó Trump.