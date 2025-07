La advertencia de CBP para los residentes permanentes en EE. UU. sobre la “Green Card”

Durante la noche del pasado domingo 27 de julio, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) emitió un "recordatorio muy importante" para todos los titulares de la Green Card (tarjeta verde, en español) y para todos los residentes permanentes legales en el territorio del país norteamericano.

La conocida green card, oficialmente llamada Tarjeta de Residente Permanente, le permite a los extranjeros vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Además, a diferencia de los otros países, una vez concedido este documento de identidad para no ciudadanos, sus poseedores adquieren derechos de residencia de forma indefinida.

Ante esta situación, la principal diferencia entre la residencia permanente y la ciudadanía estadounidense radica en los derechos y privilegios que cada una otorga. Los ciudadanos tienen derecho a votar, postularse para cargos públicos y obtener un pasaporte estadounidense, mientras que los residentes enfrentan ciertas restricciones.

Dadas las circunstancias, si se demuestra que los residentes permanentes han cometido ciertos delitos, el Gobierno de los Estados Unidos puede retirarles la residencia estadounidense. Por lo cual, a diferencia de los ciudadanos norteamericanos, los poseedores de la green card están obligados a portar su documento en todo momento.

"Todos los extranjeros, de dieciocho años de edad o más, deberán portar en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta de recibo de registro de extranjero que se les haya expedido", anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mediante un comunicado.

"No cumplir con esta obligación puede dar lugar a delitos menores y sanciones en caso de ser detenido por la policía federal. Si no es ciudadano estadounidense, debe respetar las leyes de los Estados Unidos", agregó la CBP en su recordatorio para los residentes permanentes y poseedores de la Green Card en la nación norteamericana.

Lea más: Trump podría indultar a Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein condenada a prisión

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, incluso salir a caminar, conducir al trabajo o viajar dentro del país sin la tarjeta de residencia permanente puede poner en riesgo a sus poseedores si son detenidos por alguna autoridad, debido a que esta obligación no es simbólica ni opcional, sino una norma federal que aplica en todo el país.

Legalmente, según el sitio web de la CBP, no portar la tarjeta de residencia permanente puede generar una multa de US$100 (Q768), cargos por delito menor que quedan en el historial del extranjero y, en algunos casos, la detención temporal o el referimiento al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Conforme a lo establecido en la ley penal de los Estados Unidos, un delito menor no es lo mismo que un delito grave, pero sigue siendo una falta penal que se registra en el historial del extranjero. Esta información puede ser utilizada en las futuras solicitudes migratorias; por ejemplo, al momento de solicitar la ciudadanía estadounidense.

Por su parte, la cadena de televisión estadounidense Univisión indicó que, si un extranjero acumula varias infracciones o delitos menores y los combina con otros problemas legales que puedan surgir en el camino, esto puede influir en un proceso de deportación, incluso si posee una green card y ha sido residente permanente durante años.

It is important to remember that you should always carry your alien registration documentation. Not having these when stopped by federal law enforcement can lead to a misdemeanor and fines. pic.twitter.com/bQoFiZDXvb