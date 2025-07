¿El cometa 3I/ATLAS es una nave alienígena? Esto dice la NASA sobre el “objeto interestelar”

El pasado 1 de julio, el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés), ubicado en la región de Río Hurtado, Chile, descubrió el cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que actualmente se encuentra a unas 4.4 unidades astronómicas del Sol y se desplaza a 61 kilómetros por segundo.

Los científicos chilenos informaron de inmediato al Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en inglés), una organización internacional encargada de recopilar y procesar datos de observación de cometas en el Sistema Solar, por lo que el 3I/ATLAS captó la atención mundial y desató una ola de especulaciones sobre su naturaleza.

De acuerdo con el análisis de los expertos en el MPC, el cometa 3I/ATLAS mide aproximadamente 11 kilómetros de diámetro y podría ser más grande que el monte Everest, la montaña más alta de la superficie terrestre. Por ello, el gran descubrimiento en Río Hurtado, Chile, se convirtió en el mayor objeto interestelar jamás detectado.

Ante esta situación, en las redes sociales comenzaron a circular varias teorías conspirativas sobre la verdadera naturaleza del objeto, pues decenas de internautas consideran que podría tratarse de una nave espacial alienígena, debido al tamaño y la velocidad del supuesto cometa, que pasaría a 270 millones de kilómetros de la Tierra.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la agencia del Gobierno de EE. UU. responsable del programa espacial, el cometa 3I/ATLAS es un objeto que se formó en otro sistema estelar y fue expulsado al espacio interestelar, por lo que es “imposible que se trate de una nave alienígena”.

Dadas las circunstancias, los científicos de la NASA le explicaron a los medios internacionales que el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra, debido a que podría alcanzar su punto más cercano al Sol el próximo jueves 30 de octubre, a una distancia de unos 130 millones de kilómetros, muy cerca de la órbita de Marte.

Asimismo, Chris Lintott, un astrónomo de la Universidad de Oxford, aclaró durante una entrevista con la revista especializada Live Science que cualquier sugerencia de que el cometa 3I/ATLAS sea artificial es sumamente absurdo: “Esas teorías son un gran insulto al emocionante trabajo que se realiza para entender este objeto”, argumentó.

“Las observaciones de la trayectoria del cometa muestran que se está moviendo demasiado rápido como para estar limitado por la gravedad del Sol y que sigue una trayectoria hiperbólica. Simplemente, está pasando por nuestro sistema y continuará su viaje hacia el espacio interestelar, para nunca más ser visto de nuevo”, explicó Lintott.

There’s a cosmic tourist in our solar system. Meet 3I/ATLAS: a newly discovered interstellar comet flying in from deep space. It’ll buzz closest to the Sun this October just inside Mars' orbit. It poses no threat to Earth. https://t.co/eV2CLjSVoA pic.twitter.com/0xkxhyCou4

En el último estudio publicado por la NASA, más de 200 investigadores confirmaron el tamaño estimado del núcleo del cometa: tiene un radio de unos 6 kilómetros, lo que equivale a un diámetro de aproximadamente 11 kilómetros. Esto vuelve a 3I/ATLAS en el mayor de los objetos provenientes del exterior del Sistema Solar hasta ahora.

Como comparación, el cometa Oumuamua, descubierto en el 2017, tenía un tamaño estimado de unos 4 kilómetros de ancho, mientras que el cometa Borisov, descubierto en el 2019, medía alrededor de 2 kilómetros de ancho. Por ende, al analizar su recorrido, quedó en evidencia que su origen está más allá de los límites del Sistema Solar.

'ALL BETS ARE OFF': Harvard professor Dr. Avi Loeb (director of @GalileoProject1) joined FOX 10 Talks today on the third interstellar object to enter our solar system. Watch his warning on the possibility that 3I/Atlas could be from a 'hostile' alien intelligence.@FOX10Phoenix pic.twitter.com/MHXkkjJfJa