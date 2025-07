¿Cuál fue el tsunami más grande registrado? Así fue su increíble altura y velocidad

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos encargada de monitorear las condiciones de los océanos y la atmósfera, la palabra tsunami proviene del japonés tsu, que significa ‘puerto’, y nami, que significa ‘ola’.

También conocidos como maremotos, los tsunamis son descritos por la NOAA como un “evento muy complejo” que involucra un grupo de olas en un cuerpo de agua durante algún fenómeno extraordinario, como los terremotos, las erupciones volcánicas, los impactos de meteoritos o las detonaciones nucleares submarinas, entre otros.

Los cálculos de la NOAA indican que el 75% de los tsunamis son provocados por terremotos y que la energía de un maremoto depende de su altura y de la longitud de sus ondas frontales. Por ello, es frecuente que un tsunami que recorre grandes distancias disminuya la altura de sus olas al momento de impactar contra la costa de algún país.

Ante esta situación, y tras las recientes alertas de maremoto en el estado de Hawái —un archipiélago volcánico aislado en el océano Pacífico—, los internautas han comenzado a preguntarse por el tsunami más potente que se haya registrado en toda la historia, el cual, casualmente, también ocurrió en EE. UU. hace casi siete décadas.



Por Kraaiennest - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Enlace

Hace 67 años, a las 22.15 horas del miércoles 9 de julio de 1958, un terremoto de magnitud 8.4 provocó el derrumbe del glaciar Lituya, ubicado al noreste del golfo de Alaska. Según el Sistema de Observación de la Tierra, el sismo generó una ola de 524 metros, que se convirtió en la más grande de la que se tenga registro en el mundo.

De acuerdo con el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos (PEM, por sus siglas en inglés), el fenómeno del megatsunami en Alaska —el más potente del que se tenga registro— alcanzó una velocidad de más de 200 kilómetros por hora y arrasó con más de diez kilómetros cuadrados del bosque en la bahía de Lituya.

En este caso, las olas del tsunami en Alaska no fueron provocadas directamente por un movimiento sísmico, sino por el desprendimiento de 35 millones de metros cúbicos de rocas y hielo que se precipitaron sobre el agua desde una altura de casi 600 metros. No obstante, el desprendimiento sí fue causado por un terremoto de magnitud 8.8.

Conforme a lo expuesto por el PEM, las olas del tsunami en Lituya se convirtieron en una “masiva y abrupta cortina de agua” que arrasó con todo a su paso en un periodo muy breve. Afortunadamente, pese a la magnitud de la catástrofe, en ese momento Alaska era el estado con menor densidad poblacional debido a la presencia de glaciares.

Sin embargo, aunque el tsunami de Alaska sí terminó con la vida de cinco personas, los expertos consideran esta cifra extremadamente baja si se compara con los fallecidos que podrían haberse registrado en cualquier otro estado. No obstante, el fenómeno en la bahía de Lituya tuvo implicaciones medioambientales muy importantes.

El tsunami arrasó con grandes extensiones de bosque y ecosistemas costeros, por lo que se especula que la fuerza del maremoto provocó una alteración muy significativa de la fauna y la flora locales, debido a la destrucción de hábitats naturales de numerosas especies. Además, posteriormente comenzó el deshielo de los glaciares en Alaska.

