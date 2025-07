¿Quién es Shane Tamura? El hombre que mató a cuatro personas y luego se suicidó en Nueva York

El lunes 28 de julio, las autoridades de Nueva York identificaron a Shane Tamura, un estadounidense de 27 años originario de Las Vegas, Nevada, como el autor del tiroteo que dejó cuatro muertos y un herido grave en un edificio de Manhattan, uno de los centros financieros más importantes del mundo.

El atacante, quien trabajaba como guardia de seguridad en un casino de Brooklyn, ingresó armado al edificio con un rifle de asalto AR-15 calibre .223, equipado con una mira telescópica, guardamanos y correa para hombro. El sujeto ingresó a las 18.30 horas del lunes 28 de julio, y disparó contra varias personas antes de quitarse la vida en el piso 33 del recinto.

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Post, el vehículo de Shane fue hallado por la policía en las inmediaciones del edificio, tenía una matrícula de Nevada registrada a nombre de Tamura y contenía una licencia vigente para portar armas, emitida en la ciudad de Las Vegas, cuya fecha de vencimiento era junio del 2026.

“Creemos que actuó solo”, afirmó la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, en una conferencia de prensa, luego de describir a Shane Tamura como un atacante solitario, considerando que su tiroteo provocó la muerte de un oficial fuera de servicio, Didarul Ilam, y de otros tres civiles presentes en el lugar.

Según el canal de televisión CNN, durante su adolescencia, Shane Tamura fue uno de los jugadores de futbol americano más destacados en la preparatoria Granada Hills, ubicada en Los Ángeles, California. Sin embargo, al fracasar en su intento de ser profesional, el estadounidense desempeñó varios trabajos como guardia de seguridad.

A pesar de que aún no se han publicado detalles sobre su historial médico, las autoridades de Nueva York revelaron que Shane contaba con antecedentes documentados de problemas de salud mental, de los cuales Tamura culpaba a la Liga Nacional de Futbol Americano, por lo que esperaba llegar a las oficinas de la NFL antes de suicidarse.

Conforme a lo expuesto por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, se sospecha que Shane Tamura pudo haber tenido como objetivo las oficinas de la NFL, pues culpaba a la Liga de Futbol Americano por las lesiones cerebrales que dijo haber sufrido, ya que el atacante llevaba una nota que hacía referencia a la encefalopatía traumática crónica.

Dicha enfermedad cerebral degenerativa, asociada con traumatismos craneales repetidos, como conmociones y golpes en la cabeza, se ha convertido en el principal motivo posible de los tiroteos del lunes que paralizaron el centro de Manhattan, debido a que la encefalopatía puede provocar demencia y problemas de comportamiento.

“Este tipo entró con un rifle de asalto y comenzó a disparar. Escuchamos múltiples disparos en rápida sucesión desde la planta baja y muchos corrimos hacia una sala para refugiarnos. Luego llegaron numerosos policías para poder neutralizar la situación”, afirmó Jessica Chen, quien participaba en una reunión junto a otras cien personas.

Por ahora, los investigadores siguen analizando las pruebas del tiroteo masivo más mortífero en la ciudad de Nueva York desde el 28 de mayo del 2000, en un intento por averiguar más sobre Shane Tamura, quien asesinó a cuatro personas, incluido a un policía, e hirió de gravedad a un quinto individuo, que aún permanece hospitalizado.

