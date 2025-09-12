¿Cuándo se estrenará Super Mario Galaxy, la nueva película del personaje de videojuegos?

Dos años después del lanzamiento de la exitosa película animada Super Mario Bros. Movie, Nintendo anunció este viernes 12 de septiembre la continuación de la historia, ahora basada en su popular videojuego Super Mario Galaxy. Al igual que en el videojuego, esta historia llevará a Mario Bros. a una nueva aventura fuera del Reino Champiñón.

El anuncio de la secuela coincidió con la conmemoración del 40 aniversario del videojuego Super Mario Bros., el cual fue lanzado en 1985 y se convirtió en un éxito durante 1986, al vender más de 40 millones de unidades. Bajo el título Super Mario Galaxy Movie, esta nueva entrega llegará a los cines en el 2026.

La película buscará repetir el éxito de su antecesora, que recaudó US$1 mil 360 millones y se convirtió en la cinta más exitosa basada en un videojuego.

Esta nueva entrega, según detalló Chris Meledandri, fundador de Illumination y productor del filme, representa una oportunidad para reflexionar sobre el legado del personaje y del videojuego, que ha marcado a varias generaciones durante estas cuatro décadas. Así lo informó la agencia EFE.

En esta ocasión, será el estudio Illumination el encargado de llevar a Mario y sus amigos a una nueva aventura, cuyo estreno está previsto para el 3 de abril de 2026.

Según medios como Softonic, en esta nueva película Mario llevará a los espectadores por paisajes cósmicos similares a los del videojuego, introduciendo además nuevos personajes en la historia.

Meledandri también adelantó que esta secuela contará con las voces del elenco original, con Chris Pratt como Mario y Anya Taylor-Joy como la princesa Peach.

Tráiler de la nueva película

Durante el Nintendo Direct celebrado el 12 de septiembre, Nintendo recordó la trayectoria de Mario y reveló la sorpresa de su próximo filme. En dicho evento se presentó el tráiler de la nueva película, dirigida por Michael Jelenic y Aaron Horvath, según destaca el medio Marca.

Este avance muestra varios escenarios del videojuego Super Mario Galaxy, así como animaciones y personajes icónicos de la saga.

En la breve presentación, se observa a Mario descansando a las afueras del Reino Champiñón, mientras una mariposa se adentra en su mundo, recorriendo escenarios subterráneos y acuáticos, así como el castillo de la princesa Peach.

Finalmente, la mariposa vuela hasta llegar al espacio, donde se revela el título de la nueva entrega de Super Mario Bros.

La película de Super Mario Galaxy. Abril 2026. pic.twitter.com/FuLO5WmJBX — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 12, 2025

Los filmes de Mario Bros.

Aunque su auge en cines se dio en 2023 con el estreno de Super Mario Bros. La película, este personaje ya había tenido otras apariciones en pantalla. La primera fue en 1986, con una cinta animada basada en una misión para rescatar a la princesa Peach.

Posteriormente, la franquicia dio un paso más hacia la animación con la serie The Super Mario Bros. Super Show! (1989–1990), lo que abrió las puertas a nuevas adaptaciones cinematográficas, incluida una película de acción real.