iOS 26: fecha de lanzamiento, novedades, cómo instalarlo y en qué iPhone será compatible

El nuevo sistema operativo de los iPhone fue revelado el pasado junio, cuando Apple presentó su diseño Liquid Glass, que marca la renovación visual de sus dispositivos, no solo de los nuevos, sino también de los teléfonos compatibles.

El lanzamiento de iOS 26 será oficial el próximo 15 de septiembre, cuando los usuarios podrán descargar la actualización del software de forma gratuita en los dispositivos Apple. La fecha fue confirmada por la empresa a través de su página oficial, donde se resalta el nuevo diseño que simula vidrio líquido.

La descripción oficial indica que la nueva inteligencia visual del sistema permitirá al usuario buscar, hacer preguntas o ejecutar acciones mientras se muestra contenido en pantalla.

Este diseño “ofrece una experiencia más consistente en todas las aplicaciones y dispositivos, haciendo que todo lo que hagas se sienta fluido”, detalla el sitio web de Apple.

El pasado 9 de junio, Apple destacó que el diseño visual Liquid Glass está inspirado en el sistema operativo de sus gafas de realidad virtual, visionOS. Esto permitirá que el celular simule un cristal, y que las aplicaciones, iconos y barras de menú presenten un efecto traslúcido que deje pasar la luz del fondo de pantalla.

Novedades de iOS 26

Apple renovó con un diseño más fresco y expresivo la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio, el Centro de control, las aplicaciones y otras áreas del sistema. iOS 26, con su diseño Liquid Glass, hace que los elementos de la interfaz simulen cristal, mientras que sus animaciones imitan efectos líquidos.

Los iconos de las aplicaciones y otros elementos no solo parecen de cristal, sino que también se animan como si fueran líquidos.

Esta versión también incluye una pantalla de bloqueo vibrante, donde la hora se adapta al fondo de pantalla y a las notificaciones. Además, la fotografía de fondo podrá tener un efecto tridimensional al mover el dispositivo, resaltando a la persona y haciéndola parecer que cobra vida.

Los iconos del dispositivo fueron actualizados, y ahora es posible cambiar su apariencia entre clara u oscura. Los controles dinámicos también fueron rediseñados con un estilo transparente que refresca la interfaz.

Las novedades no se limitan al diseño. Apple también integró funciones de inteligencia artificial. Las aplicaciones de mensajería y llamadas podrán traducir en tiempo real conversaciones a distintos idiomas.

La página oficial destaca que la traducción automática podrá utilizarse con AirPods, con una inteligencia artificial de voz natural como intermediaria, lo que facilitará la comunicación.

En el sistema de mensajes, se integró un asistente de lenguaje natural que permitirá localizar conversaciones, imágenes o datos con mayor rapidez.

En el área de comunicación, se incluyeron funciones para gestionar llamadas no deseadas, filtrar contactos en mensajería y recibir notificaciones mientras una llamada está en espera.

Otra novedad es la inteligencia integrada a Maps, que reconoce rutas preferidas y puede advertir sobre retrasos de tráfico antes de salir de casa.

Cómo instalarlo

Los iPhone compatibles notificarán al usuario sobre la actualización. Antes de instalarla, se recomienda seguir algunos pasos para evitar la pérdida de información:

Realizar una copia de seguridad del dispositivo.

Asegurarse de que la batería esté cargada.

Conectarse a una red wifi estable.

Verificar si hay suficiente almacenamiento disponible.

La actualización podrá hacerse por medio de la notificación o buscando manualmente en Ajustes > General > Actualización de software. iOS 26 estará disponible a partir del lunes 15 de septiembre.

Dispositivos compatibles con iOS 26