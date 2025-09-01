¿Cuándo saldrá a la venta el iPhone 17? Todo lo que necesita saber sobre los modelos y el precio

El tan ansiado iPhone 17, el teléfono inteligente de alta gama diseñado y fabricado por la empresa tecnológica Apple, está cerca de llegar a los mercados de todo el mundo y, con su lanzamiento, la compañía de tecnología más grande del mundo por ingresos ha decidido ofrecer una de las gamas más variadas en la historia de este modelo.

Por primera vez en varios años, la empresa tecnológica multinacional presentará cuatro modelos diferentes de su teléfono inteligente: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Max, por lo que cada dispositivo está pensado para un público distinto, ya que las opciones varían en diseño, rendimiento y características.

Se especula que el iPhone 17 heredará el diseño clásico de Apple, pero con algunos cambios significativos que presuntamente mejorarán la experiencia del usuario, como un chip que optimizará el rendimiento general del dispositivo y la eficiencia energética, y una cámara frontal de 24 megapíxeles que promete mejorar la calidad de las fotos.

Por el momento, los colores filtrados incluyen morado, verde, negro, plata, azul y naranja. Asimismo, aunque el diseño seguirá siendo similar al de sus predecesores, las mejoras en la pantalla y la cámara lo harán "más atractivo", junto con la memoria RAM de 8 GB, que permitirá un rendimiento más fluido en las acciones de multitarea.

¿Cuándo sale a la venta el iPhone 17?

Apple confirmó en redes sociales que la presentación oficial del iPhone 17 y sus respectivas variantes será el próximo martes 9 de septiembre, a las 11.00 horas de Guatemala, en el Teatro Steve Jobs, un complejo de auditorios subterráneos en la sede de la empresa tecnológica multinacional, en la ciudad de Cupertino, California.

La conferencia en la que se presentará oficialmente el iPhone 17 se transmitirá en vivo en el sitio web de Apple y a través de la aplicación Apple TV. Por ello, siguiendo el patrón de lanzamientos de la empresa en los últimos años, se espera que los pedidos se activen el 12 de septiembre y que las entregas comiencen el 19 de septiembre.

Precio del iPhone 17

Aunque Apple aún no ha anunciado el precio oficial del iPhone 17, varios analistas estadounidenses sugieren un aumento en toda la gama. Esto se debe a que la empresa tecnológica suele compensar los incrementos con un mayor nivel de almacenamiento, por lo que esa podría ser una parte importante de la nueva estrategia de lanzamiento.

iPhone 17: US$799 (Q6 mil 120)

(Q6 mil 120) iPhone 17: Air: US$999 (Q7 mil 650)

(Q7 mil 650) iPhone 17 Pro: US$1 mil 99 (Q8 mil 400)

(Q8 mil 400) iPhone 17 Pro Max: US$1 mil 199 (Q9 mil 190)

Sin embargo, más allá de la fecha de lanzamiento y el precio, el iPhone 17, específicamente el iPhone 17 Pro Max, se perfila como el teléfono inteligente más avanzado de Apple hasta la fecha, debido a que las filtraciones mencionan una esperada refrigeración por cámara de vapor, una batería de mayor capacidad y carga inalámbrica inversa.

A pesar de que Apple sigue guardando los detalles del iPhone 17 hasta el último momento de su lanzamiento, los rumores en Estados Unidos apuntan a un diseño más delgado y ligero, que supondrá un salto en la fotografía con la incorporación de sensores de mayor resolución, capaces de aprovechar al máximo la inteligencia artificial.