¿Cuándo sería el lanzamiento del iPhone 17? Este podría ser su precio y las otras novedades de Apple

Se aproxima el lanzamiento del próximo iPhone, la línea de teléfonos inteligentes de alta gama de Apple, la empresa tecnológica multinacional más grande del mundo por ingresos. Por ende, los usuarios esperan que el nuevo modelo se caracterice por su alto rendimiento, diseño elegante, pantalla avanzada y potentes sistemas de cámara.

Las filtraciones en los medios especializados indican que Apple decidió eliminar el modelo iPhone Plus, presente desde la generación del iPhone 6, con el objetivo de reemplazarlo por una versión más delgada, denominada iPhone Air. Este modelo se sumaría al iPhone 17 y a sus otras variantes: Pro y Pro Max, como ocurrió con el 16.

Asimismo, en las redes sociales circulan rumores de que la empresa también presentará otros dispositivos, como el Apple Watch Series 11 y el SE Ultra 3, que tendrían una renovación completa, con posibles funciones como la medición de la presión arterial y la conectividad 5G, la tecnología de red móvil caracterizada por su gran velocidad.

Por su parte, en las plataformas digitales se especula que los nuevos AirPods Pro 3 podrían llegar con un nuevo chip H3, que representaría una mejora significativa respecto al chip H2 de los AirPods Pro 2 actuales, con una mejor cancelación de ruido y nuevas funciones de salud, como el monitoreo del ritmo cardiaco y la temperatura corporal.

¿Cuándo sale el iPhone 17?

Aunque aún no hay una fecha oficial para la presentación y lanzamiento del nuevo iPhone 17, los eventos de Apple suelen realizarse cada año en las mismas fechas. Por ello, se especula que el anuncio tendría lugar el próximo martes 9 de septiembre y que las ventas en los distribuidores autorizados iniciarían el viernes 19 de septiembre.

El lanzamiento del nuevo iPhone 17 es uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de Apple. Por ello, las expectativas sobre el diseño del próximo teléfono inteligente han crecido con el paso de estos 11 meses, especialmente después de que se filtraran algunos detalles sobre cómo podría lucir el nuevo dispositivo de la marca.

Lea más: ¿Puede Trump detener el voto por correo y prohibir el uso de las máquinas electorales?

Como es tradición en los Estados Unidos, el Apple Event del 2025 se llevará a cabo en la sede de la empresa tecnológica multinacional, ubicada en la ciudad de Cupertino, California, donde la compañía presentará sus nuevos productos. Esta presentación se transmitirá en vivo a través de su página oficial, su aplicación y su canal de YouTube.

Desde hace años, el evento se divide en tres fases principales: la presentación, cuando se anuncian las novedades de Apple; las reservas, cuando la marca abre la opción de compra anticipada en su sitio web oficial; y el lanzamiento global, cuando los nuevos dispositivos electrónicos ya están disponibles en todos los mercados del mundo.

Posible precio del iPhone 17

A pesar de que el precio del próximo iPhone 17 aún no ha sido confirmado por Apple, el periódico estadounidense especializado en economía y negocios The Wall Street Journal señala que el nuevo modelo sería más costoso que sus predecesores. Por ahora, se especula que la razón es el aumento de las tarifas aplicadas por EE. UU. a China.

iPhone 17: US$799 (Q6 mil 120)

(Q6 mil 120) iPhone 17: Air: US$999 (Q7 mil 650)

(Q7 mil 650) iPhone 17 Pro: US$1 mil 99 (Q8 mil 400)

(Q8 mil 400) iPhone 17 Pro Max: US$1 mil 199 (Q9 mil 190)