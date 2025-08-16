Apple 2025: todo sobre el iPhone 17, nuevos AirPods y Apple Watch que llegarán en septiembre

En un evento multitudinario, Apple presentará sus nuevos productos, entre ellos el iPhone 17 y accesorios que, según medios internacionales, ofrecerán mejoras en calidad para los usuarios. Aunque la fecha aún no ha sido confirmada, el evento se prevé para septiembre, cuando también se lanzarán el Watch Series 11 y los AirPods Pro 3.

Algunos detalles de los nuevos productos y posibles precios, como el del nuevo iPhone, ya se han filtrado en medios internacionales. Según RS Websols, el iPhone 17 tendrá cuatro versiones: el modelo base, el iPhone 17 Pro, el Pro Max y una nueva variante denominada iPhone 17 Air.

Esta última se caracterizará por ser ultradelgada y reemplazará a las versiones Plus. Medios como El Tiempo Latino destacan que este nuevo modelo tendrá un grosor aproximado de entre 5 y 6 milímetros y una pantalla de 6.5 pulgadas, orientado a usuarios que priorizan la portabilidad.

Los datos detallados sobre el iPhone 17 Air, según medios internacionales, indican que sacrificaría el estilo tradicional de la cámara en favor de un solo lente de 48 megapíxeles, además de contar con una batería más pequeña.

RS Websols también destaca que en el evento se presentarán variaciones del Apple Watch, como el Series 11, el SE 3 y el Ultra 3.

Características del nuevo iPhone 17

Este será el lanzamiento más relevante del ciclo. Las filtraciones apuntan a que el iPhone 17 podría ser compatible con grabación de video en 8K y que su cámara frontal alcanzaría los 24 megapíxeles.

El modelo incluiría iOS 26 con un nuevo diseño, una batería más robusta y un sistema de Energía Adaptativa para alargar su duración. Otra mejora destacada sería la ampliación de la memoria RAM a 12 GB.

Según Majin Bu, las nuevas versiones tendrán colores diferenciados, como detalló Applesfera:

iPhone 17: púrpura, verde, negro, plata y azul.

iPhone 17 Pro: gris espacial, plateado, dorado y azul.

iPhone 17 Pro Max: gris espacial, plateado, dorado y azul.

iPhone 17 Air: azul claro, negro, oro claro y plata.

Las novedades más destacadas se concentrarán en las versiones Pro y Pro Max, cuya cámara abarcará toda la parte superior trasera del dispositivo. Applesfera resalta que esta sobresaldrá del cuerpo del teléfono.

Precios

Las filtraciones también destacan los posibles precios para el mercado estadounidense. La versión básica tendría un costo aproximado entre US$799 y US$849 (Q6,123.07 y Q6,506.24), según el portal Enter.co.

El iPhone 17 Air costaría cerca de US$899 (Q6,889.41), mientras que el iPhone 17 Pro se ubicaría en US$1,049, superando los Q8 mil en el mercado guatemalteco. El iPhone 17 Pro Max alcanzaría los US$1,249 (Q9,571.61), según el tipo de cambio vigente.

Apple AirPods Pro 3

Según El Tiempo Latino, con la llegada del nuevo iPhone también se presentarán los AirPods Pro 3, con un valor estimado de US$250.

Apple podría incluir una pantalla táctil en el estuche de carga y nuevas funciones de salud. También se anticipan cambios en los controles, que pasarían a ser por deslizamiento y toque, en lugar de presiones capacitivas.

Apple HomePod 3 y TV 4K

Se prevé el debut del Apple TV 4K junto con una versión renovada del altavoz HomePod 3, ambos pensados para mejorar la integración del ecosistema de Apple en hogares inteligentes. Medios internacionales indican que el HomePod 3 buscaría una sincronización fluida con el nuevo Apple TV, el cual podría incluir una cámara para FaceTime.

Watch Series 11 y Watch Ultra 3

El Apple Watch Ultra 3 contará con nuevas funciones de salud y un chip renovado para mejorar el monitoreo. Este modelo podría integrar una pantalla OLED de mayor tamaño y conectividad satelital para enviar mensajes de emergencia.

También se prevé el lanzamiento del Apple Watch SE 3, modelo de entrada, que probablemente será presentado este mismo año, según medios El Tiempo Latino.