¿Ya se sabe cómo será el iPhone 17 y sus precios? Usuarios especulan sobre los supuestos nuevos modelos

El iPhone 17 y sus variantes estarán disponibles a partir de septiembre del 2025, con Apple programando su evento anual para el 9 de ese mes, según el sitio Geeky Gadgets.

De acuerdo con varios medios especializados, la compañía aplicará una estrategia de precios similar a la utilizada en el 2023 con el iPhone 15 Pro Max, duplicando la capacidad de almacenamiento base para justificar incrementos en el costo.

Filtraciones provenientes del portal chino Weibo indican que el iPhone 17 Pro tendrá un precio inicial de US$1,049 para el modelo de 256 GB, lo cual representa un aumento de US$50 respecto del iPhone 16 Pro actual.

Esta estrategia permite a Apple ofrecer el doble de almacenamiento mientras mantiene un incremento de precio moderado. Para el mercado guatemalteco, estos precios se traducirían en aproximadamente Q8,100 para el modelo base, según el tipo de cambio actual.

La línea iPhone 17 incluirá cuatro modelos principales: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y una nueva variante denominada iPhone 17 Air. Este último se caracterizará por un diseño ultradelgado, con el que busca atraer a usuarios que priorizan la portabilidad. Todos los modelos incorporarán pantallas ProMotion de 120 Hz, una característica que antes estaba limitada únicamente a las versiones Pro.

Las especificaciones técnicas filtradas sugieren mejoras importantes en el sistema de cámaras, especialmente en el iPhone 17 Pro, que contará con una lente telefoto de 48 megapíxeles.

Además, los dispositivos incorporarán el chip A19 Pro y posiblemente un nuevo diseño de módulo de cámara. El procesamiento de imágenes se verá beneficiado por la integración de tecnologías de inteligencia artificial que Apple ha desarrollado para competir con las capacidades fotográficas de Samsung y Google.

¿Cuándo será el lanzamiento del nuevo iPhone 17?

Según reportes de Bloomberg y Forbes, Apple mantendrá su calendario tradicional de presentaciones. La keynote del 9 de septiembre será seguida por la apertura de preórdenes el 12 de ese mes, con las primeras unidades llegando a las tiendas el 19 de septiembre.

El evento también incluirá el anuncio del Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y una nueva versión de los AirPods Pro.