Apple Event 2025: La fecha de presentación del iPhone 17 y la función que regresa tras 20 años

Como cada verano, la empresa tecnológica multinacional Apple, la mayor compañía de tecnologías de la información y la comunicación del mundo por ingresos, continuará en el 2025 con su tradición de lanzar la última actualización del iPhone, la línea de teléfonos inteligentes de alta gama diseñada y comercializada por la marca.

Las filtraciones sobre la fecha de presentación y las nuevas características del que sería hasta ahora el modelo más refinado de Apple elevan la expectación de los consumidores, que esperan conseguir lo antes posible el celular que ejecutará el sistema operativo móvil iOS, del cual se especula que será más rápido que su predecesor.

De acuerdo con la revista digital europea dedicada a la tecnología MeriStation, el iPhone 17 incluirá una pantalla más grande, un procesador más rápido, cámaras mejoradas y una batería de mayor capacidad. Sin embargo, la principal diferencia será el diseño, catalogado como "mucho más" sofisticado que los modelos anteriores.

El chasis de titanio del iPhone 16 presuntamente será sustituido por una mezcla de aluminio y vidrio cerámico, que se presentará en cuatro colores: naranja cobre, azul oscuro, plata y negro. Además, la nueva pantalla Super Retina XDR OLED de 17.5 centímetros proporcionará un mayor nivel de brillo, con una precisión de color excepcional.

Fecha de presentación del iPhone 17

Conforme a lo expuesto por diversos medios especializados en tecnología, la presentación del iPhone 17 será el próximo martes 9 de septiembre y el dispositivo presuntamente estará disponible en las tiendas de Apple a partir del próximo viernes 19 de septiembre. No obstante, estas fechas aún no han sido confirmadas oficialmente.

A pesar de ello, lo que sí se sabe es que las cámaras mejoradas del nuevo iPhone 17 intentarán revolucionar el mercado de los teléfonos inteligentes en todo el mundo, debido a que Apple optó por la incorporación de los nuevos lentes móviles, capaces de modificar la distancia focal al hacer zoom, al igual que las cámaras profesionales.

Asimismo, este nuevo iPhone 17 posiblemente se convierta en uno de los modelos más potentes del mercado, con la incorporación de 12 GB de RAM LPDDR5X, una memoria de alta velocidad y de bajo consumo, con distintas opciones de almacenamiento que llegan hasta 1 TB, equivalente a 16 dispositivos Samsung Galaxy de 64 GB.

Se especula que la nueva batería del teléfono tendrá una duración de hasta 28 horas de reproducción de video y ofrecerá cargas rápidas por USB-C, así como carga inalámbrica inversa para los accesorios correspondientes. En cuanto al precio, se espera que el modelo base de 128 GB cueste cerca de los US$1 mil 100 (Q8 mil 400).

La función que regresa tras dos décadas

De acuerdo con Applesfera, una revista digital dedicada al ecosistema de productos y servicios de Apple, la nueva filtración del iPhone 17 sugiere que las nuevas fundas de silicona para el teléfono inteligente tendrán agujeros para correas, una característica que no se utiliza desde el lanzamiento del iPod Special Edition U2 en junio del 2005.

Según el medio especializado en la marca norteamericana, Apple decidió traer de regreso esta función como homenaje al empresario estadounidense Steve Jobs, quien hace más de veinte años presentó una gran innovación que permitía llevar el iPod colgado del cuello mientras se escuchaba música, por lo que siempre estaba a la mano.